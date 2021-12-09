https://ria.ru/20211209/universitet-1762923611.html

Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира

Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира - РИА Новости, 09.12.2021

Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) поднялся сразу на 32 позиции и занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов Nature Index. Институт РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:31

2021-12-09T13:31

2021-12-09T13:31

общество

сколково

массачусетский технологический институт

сколковский институт науки и технологий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754272288_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_71d88f3ef864796c6d078d8f62bbb479.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) поднялся сразу на 32 позиции и занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов Nature Index. Институт также впервые вошёл в предметный рейтинг по физике, на 35-м месте, и занял 21-е место в категории перспективных, быстро наращивающих свои позиции университетов, говорится в сообщении института.Nature Index 2021 Young Universities — новейшее издание выходящего раз в два года рейтинга университетов мира, основанных не более 50 лет назад и представленных в общем рейтинге Nature Index. Позицию каждой организации в списке определяет сумма вкладов аффилированных с ней учёных в научные статьи перечня Nature Index — это 82 авторитетных журнала.В приложении Nature Index 2021 Young Universities также приводятся четыре предметных рейтинга: по физике, химии, наукам о жизни, а также наукам о Земле и окружающей среде. В них попадают 50 лучших организаций. В текущем году в топ-50 по физике впервые вошёл Сколтех, который занял в нём 35-е место.Помимо одного основного и четырёх предметных рейтингов, отдельно выделяются топ-25 молодых университетов, переживающих быстрый подъём. "Здесь определяющее значение имеет динамика положительного изменения основного показателя рейтинга у каждой организации между 2019 и 2020 годом", – поясняют авторы. В этот список тоже попал Сколтех."Хорошая наука — основа новых технологий, удачных бизнес-идей, развития экономики и повышения качества жизни каждого из нас. С тех пор как Nature Index в 2019 году включил Сколтех в сотню лучших молодых университетов мира, мы значительно улучшили наши результаты по публикациям в самых престижных международных журналах, входящих в Nature Index. И это прекрасный результат нашего междисциплинарного коллектива профессоров, научных сотрудников и студентов", - цитируется в сообщении ректор Сколтеха Александр Кулешов.Сколтех - негосударственный образовательно-исследовательский институт, который находится на территории инновационного центра "Сколково". Созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (MIT), Сколтех призван готовить исследователей и предпринимателей, продвигать научные знания и содействовать технологическим инновациям.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/internet-1752930363.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сколково, массачусетский технологический институт, сколковский институт науки и технологий