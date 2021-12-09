https://ria.ru/20211209/universitet-1762923611.html
Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира
Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира - РИА Новости, 09.12.2021
Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) поднялся сразу на 32 позиции и занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов Nature Index. Институт РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:31
2021-12-09T13:31
2021-12-09T13:31
общество
сколково
массачусетский технологический институт
сколковский институт науки и технологий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754272288_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_71d88f3ef864796c6d078d8f62bbb479.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) поднялся сразу на 32 позиции и занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов Nature Index. Институт также впервые вошёл в предметный рейтинг по физике, на 35-м месте, и занял 21-е место в категории перспективных, быстро наращивающих свои позиции университетов, говорится в сообщении института.Nature Index 2021 Young Universities — новейшее издание выходящего раз в два года рейтинга университетов мира, основанных не более 50 лет назад и представленных в общем рейтинге Nature Index. Позицию каждой организации в списке определяет сумма вкладов аффилированных с ней учёных в научные статьи перечня Nature Index — это 82 авторитетных журнала.В приложении Nature Index 2021 Young Universities также приводятся четыре предметных рейтинга: по физике, химии, наукам о жизни, а также наукам о Земле и окружающей среде. В них попадают 50 лучших организаций. В текущем году в топ-50 по физике впервые вошёл Сколтех, который занял в нём 35-е место.Помимо одного основного и четырёх предметных рейтингов, отдельно выделяются топ-25 молодых университетов, переживающих быстрый подъём. "Здесь определяющее значение имеет динамика положительного изменения основного показателя рейтинга у каждой организации между 2019 и 2020 годом", – поясняют авторы. В этот список тоже попал Сколтех."Хорошая наука — основа новых технологий, удачных бизнес-идей, развития экономики и повышения качества жизни каждого из нас. С тех пор как Nature Index в 2019 году включил Сколтех в сотню лучших молодых университетов мира, мы значительно улучшили наши результаты по публикациям в самых престижных международных журналах, входящих в Nature Index. И это прекрасный результат нашего междисциплинарного коллектива профессоров, научных сотрудников и студентов", - цитируется в сообщении ректор Сколтеха Александр Кулешов.Сколтех - негосударственный образовательно-исследовательский институт, который находится на территории инновационного центра "Сколково". Созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (MIT), Сколтех призван готовить исследователей и предпринимателей, продвигать научные знания и содействовать технологическим инновациям.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/internet-1752930363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754272288_152:0:1927:1331_1920x0_80_0_0_1aa0a93b210f0648463472061fdddc1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сколково, массачусетский технологический институт, сколковский институт науки и технологий
Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира
Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов Nature Index
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех
) поднялся сразу на 32 позиции и занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов Nature Index. Институт также впервые вошёл в предметный рейтинг по физике, на 35-м месте, и занял 21-е место в категории перспективных, быстро наращивающих свои позиции университетов, говорится в сообщении института.
Nature Index 2021 Young Universities — новейшее издание выходящего раз в два года рейтинга университетов мира, основанных не более 50 лет назад и представленных в общем рейтинге Nature Index. Позицию каждой организации в списке определяет сумма вкладов аффилированных с ней учёных в научные статьи перечня Nature Index — это 82 авторитетных журнала.
В приложении Nature Index 2021 Young Universities также приводятся четыре предметных рейтинга: по физике, химии, наукам о жизни, а также наукам о Земле и окружающей среде. В них попадают 50 лучших организаций. В текущем году в топ-50 по физике впервые вошёл Сколтех, который занял в нём 35-е место.
Помимо одного основного и четырёх предметных рейтингов, отдельно выделяются топ-25 молодых университетов, переживающих быстрый подъём. "Здесь определяющее значение имеет динамика положительного изменения основного показателя рейтинга у каждой организации между 2019 и 2020 годом", – поясняют авторы. В этот список тоже попал Сколтех.
"Хорошая наука — основа новых технологий, удачных бизнес-идей, развития экономики и повышения качества жизни каждого из нас. С тех пор как Nature Index в 2019 году включил Сколтех в сотню лучших молодых университетов мира, мы значительно улучшили наши результаты по публикациям в самых престижных международных журналах, входящих в Nature Index. И это прекрасный результат нашего междисциплинарного коллектива профессоров, научных сотрудников и студентов", - цитируется в сообщении ректор Сколтеха Александр Кулешов.
Сколтех - негосударственный образовательно-исследовательский институт, который находится на территории инновационного центра "Сколково
". Созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института
(MIT), Сколтех призван готовить исследователей и предпринимателей, продвигать научные знания и содействовать технологическим инновациям.