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Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира
Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира - РИА Новости, 09.12.2021
Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) поднялся сразу на 32 позиции и занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов Nature Index. Институт РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:31
2021-12-09T13:31
общество
сколково
массачусетский технологический институт
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) поднялся сразу на 32 позиции и занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов Nature Index. Институт также впервые вошёл в предметный рейтинг по физике, на 35-м месте, и занял 21-е место в категории перспективных, быстро наращивающих свои позиции университетов, говорится в сообщении института.Nature Index 2021 Young Universities — новейшее издание выходящего раз в два года рейтинга университетов мира, основанных не более 50 лет назад и представленных в общем рейтинге Nature Index. Позицию каждой организации в списке определяет сумма вкладов аффилированных с ней учёных в научные статьи перечня Nature Index — это 82 авторитетных журнала.В приложении Nature Index 2021 Young Universities также приводятся четыре предметных рейтинга: по физике, химии, наукам о жизни, а также наукам о Земле и окружающей среде. В них попадают 50 лучших организаций. В текущем году в топ-50 по физике впервые вошёл Сколтех, который занял в нём 35-е место.Помимо одного основного и четырёх предметных рейтингов, отдельно выделяются топ-25 молодых университетов, переживающих быстрый подъём. "Здесь определяющее значение имеет динамика положительного изменения основного показателя рейтинга у каждой организации между 2019 и 2020 годом", – поясняют авторы. В этот список тоже попал Сколтех."Хорошая наука — основа новых технологий, удачных бизнес-идей, развития экономики и повышения качества жизни каждого из нас. С тех пор как Nature Index в 2019 году включил Сколтех в сотню лучших молодых университетов мира, мы значительно улучшили наши результаты по публикациям в самых престижных международных журналах, входящих в Nature Index. И это прекрасный результат нашего междисциплинарного коллектива профессоров, научных сотрудников и студентов", - цитируется в сообщении ректор Сколтеха Александр Кулешов.Сколтех - негосударственный образовательно-исследовательский институт, который находится на территории инновационного центра "Сколково". Созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (MIT), Сколтех призван готовить исследователей и предпринимателей, продвигать научные знания и содействовать технологическим инновациям.
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РИА Новости
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общество, сколково, массачусетский технологический институт, сколковский институт науки и технологий
13:31 09.12.2021
 
Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов мира

Сколтех занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов Nature Index

© РИА Новости / Сергей МамонтовСколковский институт науки и технологий Сколтех
Сколковский институт науки и технологий Сколтех - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) поднялся сразу на 32 позиции и занял 65-е место в рейтинге лучших молодых университетов Nature Index. Институт также впервые вошёл в предметный рейтинг по физике, на 35-м месте, и занял 21-е место в категории перспективных, быстро наращивающих свои позиции университетов, говорится в сообщении института.
Nature Index 2021 Young Universities — новейшее издание выходящего раз в два года рейтинга университетов мира, основанных не более 50 лет назад и представленных в общем рейтинге Nature Index. Позицию каждой организации в списке определяет сумма вкладов аффилированных с ней учёных в научные статьи перечня Nature Index — это 82 авторитетных журнала.
В приложении Nature Index 2021 Young Universities также приводятся четыре предметных рейтинга: по физике, химии, наукам о жизни, а также наукам о Земле и окружающей среде. В них попадают 50 лучших организаций. В текущем году в топ-50 по физике впервые вошёл Сколтех, который занял в нём 35-е место.
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Помимо одного основного и четырёх предметных рейтингов, отдельно выделяются топ-25 молодых университетов, переживающих быстрый подъём. "Здесь определяющее значение имеет динамика положительного изменения основного показателя рейтинга у каждой организации между 2019 и 2020 годом", – поясняют авторы. В этот список тоже попал Сколтех.
"Хорошая наука — основа новых технологий, удачных бизнес-идей, развития экономики и повышения качества жизни каждого из нас. С тех пор как Nature Index в 2019 году включил Сколтех в сотню лучших молодых университетов мира, мы значительно улучшили наши результаты по публикациям в самых престижных международных журналах, входящих в Nature Index. И это прекрасный результат нашего междисциплинарного коллектива профессоров, научных сотрудников и студентов", - цитируется в сообщении ректор Сколтеха Александр Кулешов.
Сколтех - негосударственный образовательно-исследовательский институт, который находится на территории инновационного центра "Сколково". Созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (MIT), Сколтех призван готовить исследователей и предпринимателей, продвигать научные знания и содействовать технологическим инновациям.
 
ОбществоСколковоМассачусетский технологический институтСколковский институт науки и технологий
 
 
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