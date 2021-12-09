https://ria.ru/20211209/ukraina-1762979738.html

В МИД ответили на попытки ЕС выставить Россию стороной конфликта на Украине

В МИД ответили на попытки ЕС выставить Россию стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 09.12.2021

В МИД ответили на попытки ЕС выставить Россию стороной конфликта на Украине

ЕС не только не помогает урегулированию на Украине, но и пытается представить Россию стороной конфликта, это безответственно, заявила официальный представитель... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:55

2021-12-09T16:55

2021-12-09T16:55

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донбасс

мария захарова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ЕС не только не помогает урегулированию на Украине, но и пытается представить Россию стороной конфликта, это безответственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."ЕС на деле не только не способствует миру на Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, "все это безответственно".

https://ria.ru/20211209/militarizatsiya-1762959868.html

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в мире, украина, донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия