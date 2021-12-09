https://ria.ru/20211209/ukraina-1762962635.html

В МИД заявили о пяти миллионах единиц неучтенного оружия на Украине

В МИД заявили о пяти миллионах единиц неучтенного оружия на Украине - РИА Новости, 09.12.2021

В МИД заявили о пяти миллионах единиц неучтенного оружия на Украине

Россия встревожена сообщениями о том, что на Украине в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия, сказала официальный... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:59

2021-12-09T15:59

2021-12-09T15:59

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия встревожена сообщениями о том, что на Украине в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/ukraina-1762522446.html

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в мире, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия