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В МИД заявили о пяти миллионах единиц неучтенного оружия на Украине
В МИД заявили о пяти миллионах единиц неучтенного оружия на Украине - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД заявили о пяти миллионах единиц неучтенного оружия на Украине
Россия встревожена сообщениями о том, что на Украине в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия, сказала официальный... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:59
2021-12-09T15:59
2021-12-09T15:59
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия встревожена сообщениями о том, что на Украине в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/ukraina-1762522446.html
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в мире, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
В МИД заявили о пяти миллионах единиц неучтенного оружия на Украине
Москву тревожит информация о наличии на Украине пяти миллионов единиц неучтенного оружия