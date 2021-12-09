https://ria.ru/20211209/ukraina-1762939006.html

Эксперт объяснил, почему НАТО не примет Украину

Эксперт объяснил, почему НАТО не примет Украину - РИА Новости, 09.12.2021

Эксперт объяснил, почему НАТО не примет Украину

Профессор геополитики Гентского университета и преподаватель по военным вопросам в Европейском колледже безопасности и обороны (ESDC) Свен Бископ считает, что... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:27

2021-12-09T14:27

2021-12-09T14:27

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БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Профессор геополитики Гентского университета и преподаватель по военным вопросам в Европейском колледже безопасности и обороны (ESDC) Свен Бископ считает, что опасения России о расширении НАТО "понятны", но альянс пока не намерен принимать Украину."Обеспокоенность России понятна, учитывая, что Украина в срочном порядке просит принятия в НАТО и постоянно пытается убедить альянс интегрировать страну. Украина рассматривается НАТО только как "союзник". США и их союзники считают, что Украина не готова присоединиться ни сейчас, ни в ближайшем, ни в относительно отдаленном будущем", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.Президент США в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.

https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html

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в мире, украина, сша, нато, россия