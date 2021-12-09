11:31 09.12.2021 (обновлено: 11:52 09.12.2021)
Глава МИД Германии прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Глава МИД Германии Бербок: решение ситуации вокруг Украины должно быть дипломатическим
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Неприкосновенность границ и суверенитета Украины не являются предметом торга, Берлин готов помогать поиску дипломатического разрешения украинского конфликта, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Решающим в этом (урегулировании) являются минские соглашения. Германия придерживается достигнутых в последнее дни договоренностей в рамках ЕС и НАТО: территориальная целостность и суверенитет Украины не являются предметом торга", - заявила она на пресс-конференции в Париже в рамках своей первой зарубежной поездки после назначения накануне министром.
Она отметила, что Берлин также продолжит тесную координацию с ЕС и НАТО "с абсолютной целью не допустить военную эскалацию".
"России пришлось бы заплатить высокую политическую и экономическую цену за повторное нарушение против государственности Украины", - добавила она.
Бербок подчеркнула, что решение можно найти "только дипломатическом путем, и мы оба (с французским коллегой Жан Ив Ле Дрианом) готовы вносить активный вклад".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно говорила, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.