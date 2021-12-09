https://ria.ru/20211209/ukraina-1762890709.html

Глава МИД Германии прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины

Глава МИД Германии прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 09.12.2021

Глава МИД Германии прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины

Неприкосновенность границ и суверенитета Украины не являются предметом торга, Берлин готов помогать поиску дипломатического разрешения украинского конфликта,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:31

2021-12-09T11:31

2021-12-09T11:52

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анналена бербок

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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Неприкосновенность границ и суверенитета Украины не являются предметом торга, Берлин готов помогать поиску дипломатического разрешения украинского конфликта, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок."Решающим в этом (урегулировании) являются минские соглашения. Германия придерживается достигнутых в последнее дни договоренностей в рамках ЕС и НАТО: территориальная целостность и суверенитет Украины не являются предметом торга", - заявила она на пресс-конференции в Париже в рамках своей первой зарубежной поездки после назначения накануне министром.Она отметила, что Берлин также продолжит тесную координацию с ЕС и НАТО "с абсолютной целью не допустить военную эскалацию"."России пришлось бы заплатить высокую политическую и экономическую цену за повторное нарушение против государственности Украины", - добавила она.Бербок подчеркнула, что решение можно найти "только дипломатическом путем, и мы оба (с французским коллегой Жан Ив Ле Дрианом) готовы вносить активный вклад".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно говорила, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211209/prizyv-1762895646.html

https://ria.ru/20211209/donbass-1762874876.html

https://ria.ru/20211209/nato-1762873131.html

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в мире, украина, мид германии, ситуация в днр и лнр, германия, донбасс, россия, анналена бербок