https://ria.ru/20211209/ugroza-1762986868.html
Рябков назвал обещание, которое НАТО нарушило
Рябков назвал обещание, которое НАТО нарушило - РИА Новости, 09.12.2021
Рябков назвал обещание, которое НАТО нарушило
РФ считает необходимым отодвинуть от себя угрозу стран Запада, считает неприемлемым военное освоение НАТО на своих рубежах, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:22
2021-12-09T17:22
2021-12-09T17:40
в мире
россия
сергей рябков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:163:2850:1766_1920x0_80_0_0_62e0b874a6440ba0895fde70bb88870f.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ считает необходимым отодвинуть от себя угрозу стран Запада, считает неприемлемым военное освоение НАТО на своих рубежах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для нас ситуация реально ухудшилась вследствие того, что наши оппоненты, наши противники, ранее дававшиеся нам обещания, обязательства грубым образом нарушили. Это недопущение военной деятельности в разных аспектах поблизости от наших границ, недопущение военно-технического освоения нашими противниками соответствующих территорий и акваторий, что мы наблюдаем все больше и больше, то есть по большому счёту отодвинуть угрозу от наших рубежей", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20211209/estoniya-1762892389.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4675f3e80c67d230a0041b180b8ee580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей рябков, нато
17:22 09.12.2021 (обновлено: 17:40 09.12.2021)
Рябков назвал обещание, которое НАТО нарушило
Замглавы МИД Рябков: НАТО усилило активность возле российских границ