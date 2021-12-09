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Рябков назвал обещание, которое НАТО нарушило
Рябков назвал обещание, которое НАТО нарушило - РИА Новости, 09.12.2021
Рябков назвал обещание, которое НАТО нарушило
РФ считает необходимым отодвинуть от себя угрозу стран Запада, считает неприемлемым военное освоение НАТО на своих рубежах, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:22
2021-12-09T17:40
в мире
россия
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ считает необходимым отодвинуть от себя угрозу стран Запада, считает неприемлемым военное освоение НАТО на своих рубежах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для нас ситуация реально ухудшилась вследствие того, что наши оппоненты, наши противники, ранее дававшиеся нам обещания, обязательства грубым образом нарушили. Это недопущение военной деятельности в разных аспектах поблизости от наших границ, недопущение военно-технического освоения нашими противниками соответствующих территорий и акваторий, что мы наблюдаем все больше и больше, то есть по большому счёту отодвинуть угрозу от наших рубежей", - сказал Рябков журналистам.
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в мире, россия, сергей рябков, нато
17:22 09.12.2021 (обновлено: 17:40 09.12.2021)
 
Рябков назвал обещание, которое НАТО нарушило

Замглавы МИД Рябков: НАТО усилило активность возле российских границ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ считает необходимым отодвинуть от себя угрозу стран Запада, считает неприемлемым военное освоение НАТО на своих рубежах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для нас ситуация реально ухудшилась вследствие того, что наши оппоненты, наши противники, ранее дававшиеся нам обещания, обязательства грубым образом нарушили. Это недопущение военной деятельности в разных аспектах поблизости от наших границ, недопущение военно-технического освоения нашими противниками соответствующих территорий и акваторий, что мы наблюдаем все больше и больше, то есть по большому счёту отодвинуть угрозу от наших рубежей", - сказал Рябков журналистам.
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