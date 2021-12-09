https://ria.ru/20211209/ugroza-1762973211.html
Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД
Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2021
Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД
Тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:34
2021-12-09T16:34
2021-12-09T16:55
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92557/47/925574792_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f4adce49fdbbcf983ceccb88c1b9220.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот был запущен тезис о якобы российском вторжении на Украину. Все это было не просто запущено, а мы видели, как по ролям разыгрывается вся эта драматургия. Напомню то, о чем мы говорили, ведь поначалу даже в Киеве не подтвердили и выпали из этого информационного поля. Помните, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов назвал такие сообщения дезинформацией", - сказала Захарова на брифинге.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к эскалации конфликта на востоке Украины. Со своей стороны МИД РФ заявил, что Киев перебрасывает на восток Украины тяжелое вооружение, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211208/dialog-1762665008.html
https://ria.ru/20211207/donbass-1762413025.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92557/47/925574792_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_900f876052f8318f02f90bc9539577eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
16:34 09.12.2021 (обновлено: 16:55 09.12.2021)
Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: тезис о "российской угрозе" Украине был специально пущен в СМИ