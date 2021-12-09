https://ria.ru/20211209/ugroza-1762973211.html

Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД

Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2021

Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД

Тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:34

2021-12-09T16:34

2021-12-09T16:55

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот был запущен тезис о якобы российском вторжении на Украину. Все это было не просто запущено, а мы видели, как по ролям разыгрывается вся эта драматургия. Напомню то, о чем мы говорили, ведь поначалу даже в Киеве не подтвердили и выпали из этого информационного поля. Помните, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов назвал такие сообщения дезинформацией", - сказала Захарова на брифинге.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к эскалации конфликта на востоке Украины. Со своей стороны МИД РФ заявил, что Киев перебрасывает на восток Украины тяжелое вооружение, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211208/dialog-1762665008.html

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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр