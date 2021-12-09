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Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД
Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2021
Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД
Тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:34
2021-12-09T16:55
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот был запущен тезис о якобы российском вторжении на Украину. Все это было не просто запущено, а мы видели, как по ролям разыгрывается вся эта драматургия. Напомню то, о чем мы говорили, ведь поначалу даже в Киеве не подтвердили и выпали из этого информационного поля. Помните, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов назвал такие сообщения дезинформацией", - сказала Захарова на брифинге.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к эскалации конфликта на востоке Украины. Со своей стороны МИД РФ заявил, что Киев перебрасывает на восток Украины тяжелое вооружение, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
16:34 09.12.2021 (обновлено: 16:55 09.12.2021)
 
Даже Киев сначала называл тезис о "российской угрозе" фейком, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: тезис о "российской угрозе" Украине был специально пущен в СМИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот был запущен тезис о якобы российском вторжении на Украину. Все это было не просто запущено, а мы видели, как по ролям разыгрывается вся эта драматургия. Напомню то, о чем мы говорили, ведь поначалу даже в Киеве не подтвердили и выпали из этого информационного поля. Помните, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов назвал такие сообщения дезинформацией", - сказала Захарова на брифинге.
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В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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В миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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