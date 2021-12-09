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В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища
В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища - РИА Новости, 09.12.2021
В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища
Совет ЕС в четверг утвердил решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища, говорится в распространенном заявлении Совета. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:05
2021-12-09T13:05
в мире
италия
белоруссия
латвия
евросоюз
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Совет ЕС в четверг утвердил решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища, говорится в распространенном заявлении Совета.Сообщается, что новое агентство будет создано на базе существующего Европейского офиса по предоставлению убежища, его цель – улучшение общеевропейской системы предоставления убежища и усиление взаимодействия как со странами-членами союза, так и с третьими государствами.Создание агентства проходит в рамках согласования в ЕС нового европейского Пакта по миграции.В конце 2020 года ЕС приступил к обсуждению нового Пакта по миграции. В документе, который еще должен быть согласован странами ЕС, предлагается усилить миграционный контроль на внешних границах Евросоюза, ускорить рассмотрение запросов на предоставление убежища. Проект также предусматривает общую ответственность 27 стран-членов Евросоюза за прием и возвращение мигрантов, что должно снизить давление на такие государства, как Греция, Италия и Мальта, которые сталкиваются с наибольшим притоком мигрантов.В частности, в предложении говорится, что государства могут как принимать беженцев, прибывших в одну из стран ЕС, так и брать на себя обязательства, в том числе финансовые, по выдворению тех, кто не получил права остаться на территории Евросоюза.Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит около 10 миллиардов евро для реализации общей политики в области миграции в ближайшие семь лет.На фоне усилившегося в последнее время миграционного давления в связи с кризисом на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, в ЕС заговорили о необходимости в кратчайшие сроки достичь прогресса в согласовании общеевропейского пакта по миграции и предоставлении убежища.
https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html
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в мире, италия, белоруссия, латвия, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:05 09.12.2021
 
В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища

ЕС создает Европейское агентство по предоставлению убежища

© РИА Новости / Павел БедняковБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Совет ЕС в четверг утвердил решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища, говорится в распространенном заявлении Совета.
Сообщается, что новое агентство будет создано на базе существующего Европейского офиса по предоставлению убежища, его цель – улучшение общеевропейской системы предоставления убежища и усиление взаимодействия как со странами-членами союза, так и с третьими государствами.
Создание агентства проходит в рамках согласования в ЕС нового европейского Пакта по миграции.
В конце 2020 года ЕС приступил к обсуждению нового Пакта по миграции. В документе, который еще должен быть согласован странами ЕС, предлагается усилить миграционный контроль на внешних границах Евросоюза, ускорить рассмотрение запросов на предоставление убежища. Проект также предусматривает общую ответственность 27 стран-членов Евросоюза за прием и возвращение мигрантов, что должно снизить давление на такие государства, как Греция, Италия и Мальта, которые сталкиваются с наибольшим притоком мигрантов.
В частности, в предложении говорится, что государства могут как принимать беженцев, прибывших в одну из стран ЕС, так и брать на себя обязательства, в том числе финансовые, по выдворению тех, кто не получил права остаться на территории Евросоюза.
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит около 10 миллиардов евро для реализации общей политики в области миграции в ближайшие семь лет.
На фоне усилившегося в последнее время миграционного давления в связи с кризисом на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, в ЕС заговорили о необходимости в кратчайшие сроки достичь прогресса в согласовании общеевропейского пакта по миграции и предоставлении убежища.
Владимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 13:49
Минск обвинил Литву и Польшу в пренебрежении правом в ситуации с беженцами
 
В миреИталияБелоруссияЛатвияЕвросоюзСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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