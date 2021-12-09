https://ria.ru/20211209/ubezhische-1762917007.html

В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища

В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища - РИА Новости, 09.12.2021

В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища

Совет ЕС в четверг утвердил решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища, говорится в распространенном заявлении Совета. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:05

2021-12-09T13:05

2021-12-09T13:05

в мире

италия

белоруссия

латвия

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Совет ЕС в четверг утвердил решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища, говорится в распространенном заявлении Совета.Сообщается, что новое агентство будет создано на базе существующего Европейского офиса по предоставлению убежища, его цель – улучшение общеевропейской системы предоставления убежища и усиление взаимодействия как со странами-членами союза, так и с третьими государствами.Создание агентства проходит в рамках согласования в ЕС нового европейского Пакта по миграции.В конце 2020 года ЕС приступил к обсуждению нового Пакта по миграции. В документе, который еще должен быть согласован странами ЕС, предлагается усилить миграционный контроль на внешних границах Евросоюза, ускорить рассмотрение запросов на предоставление убежища. Проект также предусматривает общую ответственность 27 стран-членов Евросоюза за прием и возвращение мигрантов, что должно снизить давление на такие государства, как Греция, Италия и Мальта, которые сталкиваются с наибольшим притоком мигрантов.В частности, в предложении говорится, что государства могут как принимать беженцев, прибывших в одну из стран ЕС, так и брать на себя обязательства, в том числе финансовые, по выдворению тех, кто не получил права остаться на территории Евросоюза.Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит около 10 миллиардов евро для реализации общей политики в области миграции в ближайшие семь лет.На фоне усилившегося в последнее время миграционного давления в связи с кризисом на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, в ЕС заговорили о необходимости в кратчайшие сроки достичь прогресса в согласовании общеевропейского пакта по миграции и предоставлении убежища.

https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html

https://ria.ru/20211202/migranty-1761811541.html

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в мире, италия, белоруссия, латвия, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии