https://ria.ru/20211209/tyumen-1762865108.html

При пожаре в Тюмени погибли четыре человека

При пожаре в Тюмени погибли четыре человека - РИА Новости, 09.12.2021

При пожаре в Тюмени погибли четыре человека

Следователи установят причины пожара в двухэтажном деревянном доме в Тюмени, где погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменский области. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T07:33

2021-12-09T07:33

2021-12-09T09:10

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 9 дек - РИА Новости. Следователи установят причины пожара в двухэтажном деревянном доме в Тюмени, где погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменский области.Пожар произошел ночью в четверг в деревянном жилом доме на улице Изумрудной в Тюмени, погибли три мужчины и одна женщина, их личности устанавливаются. Сообщение о пожаре поступило в 0:48. К 1:26 пожарным удалось локализовать горение на площади 60 квадратных метров, а в 2.15 - ликвидировать его. Спасатели эвакуировали четверых, включая ребенка.Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211208/pozhar-1762787812.html

тюмень

тюменская область

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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)