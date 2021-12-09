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При пожаре в Тюмени погибли четыре человека
При пожаре в Тюмени погибли четыре человека - РИА Новости, 09.12.2021
При пожаре в Тюмени погибли четыре человека
Следователи установят причины пожара в двухэтажном деревянном доме в Тюмени, где погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменский области. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T07:33
2021-12-09T09:10
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 9 дек - РИА Новости. Следователи установят причины пожара в двухэтажном деревянном доме в Тюмени, где погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменский области.Пожар произошел ночью в четверг в деревянном жилом доме на улице Изумрудной в Тюмени, погибли три мужчины и одна женщина, их личности устанавливаются. Сообщение о пожаре поступило в 0:48. К 1:26 пожарным удалось локализовать горение на площади 60 квадратных метров, а в 2.15 - ликвидировать его. Спасатели эвакуировали четверых, включая ребенка.Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
07:33 09.12.2021 (обновлено: 09:10 09.12.2021)
 
При пожаре в Тюмени погибли четыре человека

При пожаре в двухэтажном деревянном доме в Тюмени погибли четыре человека

© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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ТЮМЕНЬ, 9 дек - РИА Новости. Следователи установят причины пожара в двухэтажном деревянном доме в Тюмени, где погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменский области.
Пожар произошел ночью в четверг в деревянном жилом доме на улице Изумрудной в Тюмени, погибли три мужчины и одна женщина, их личности устанавливаются. Сообщение о пожаре поступило в 0:48. К 1:26 пожарным удалось локализовать горение на площади 60 квадратных метров, а в 2.15 - ликвидировать его. Спасатели эвакуировали четверых, включая ребенка.
"Следственным отделом по Ленинскому округу АО города Тюмень проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Среди версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем", - сообщили в пресс-службе СУСК.
Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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