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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211209/turizm-1762972882.html
В Яндекс.Драйв для автотуристов появился путеводитель по Тверской области
В Яндекс.Драйв для автотуристов появился путеводитель по Тверской области - РИА Новости, 09.12.2021
В Яндекс.Драйв для автотуристов появился путеводитель по Тверской области
В сервисе Яндекс.Драйв появилась авторская подборка идей для путешествий на автомобиле по Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:54
2021-12-09T16:54
тверская область
сергеевка
игорь руденя
яндекс
туристы
туризм
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ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. В сервисе Яндекс.Драйв появилась авторская подборка идей для путешествий на автомобиле по Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства."Проект разработан туристическим порталом WelcomeTver совместно с Яндекс.Драйвом. Он позволит открыть Верхневолжье для туристической аудитории как место, где можно отлично провести выходные. Тверская область стала первым регионом в России, который рассказал об интересных местах своего региона в Яндекс.Драйве", - отметили в пресс-службе.Командой портала WelcomeTver были проанализированы самые частотные запросы для автопутешествий в Тверь и окрестности, и составлен топ-10 популярных мест. Первые локации уже запущены в приложении Яндекс.Драйв – популярные объекты экотуризма, локации из кино, усадьбы, необычные музеи, популярные места для селфи. Это Чёртов мост в деревне Василёво Торжокского района, где снимали сцену битвы из фильма "Ночной дозор", водопады в деревне Паника, гигантские муравейники на территории Ямского леса в Завидове, оленья ферма в деревне Сергеевка, музей пекарского дела в Старице и другие места.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты и проекты позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей.Яндекс.Драйв – один из крупных каршеринговых сервисов, его автопарк включает более 17 тысяч автомобилей.
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сергеевка, игорь руденя, яндекс, туристы, туризм
16:54 09.12.2021
 

В Яндекс.Драйв для автотуристов появился путеводитель по Тверской области

© Фото : правительство Тверской областиАвтомобиль Яндекс.Драйв в Тверской области
Автомобиль Яндекс.Драйв в Тверской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. В сервисе Яндекс.Драйв появилась авторская подборка идей для путешествий на автомобиле по Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Проект разработан туристическим порталом WelcomeTver совместно с Яндекс.Драйвом. Он позволит открыть Верхневолжье для туристической аудитории как место, где можно отлично провести выходные. Тверская область стала первым регионом в России, который рассказал об интересных местах своего региона в Яндекс.Драйве", - отметили в пресс-службе.
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Командой портала WelcomeTver были проанализированы самые частотные запросы для автопутешествий в Тверь и окрестности, и составлен топ-10 популярных мест. Первые локации уже запущены в приложении Яндекс.Драйв – популярные объекты экотуризма, локации из кино, усадьбы, необычные музеи, популярные места для селфи. Это Чёртов мост в деревне Василёво Торжокского района, где снимали сцену битвы из фильма "Ночной дозор", водопады в деревне Паника, гигантские муравейники на территории Ямского леса в Завидове, оленья ферма в деревне Сергеевка, музей пекарского дела в Старице и другие места.
По мнению губернатора региона Игоря Рудени, интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты и проекты позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей.
Яндекс.Драйв – один из крупных каршеринговых сервисов, его автопарк включает более 17 тысяч автомобилей.
 
Тверская областьСергеевкаИгорь РуденяЯндекстуристыТуризм
 
 
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