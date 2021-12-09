https://ria.ru/20211209/turisty-1762936107.html

Ставропольский край планирует принимать до 5 млн туристов в год

Ставропольский край планирует принимать до 5 млн туристов в год - РИА Новости, 09.12.2021

Ставропольский край планирует принимать до 5 млн туристов в год

Ставропольский край планирует нарастить количество прибывающих на курорты региона туристов до 5 миллионов человек в год, сказал губернатор региона Владимир... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:16

2021-12-09T14:16

2021-12-09T14:30

ставропольский край

кисловодск

ессентуки

владимир владимиров

новости - туризм

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МОСКВА, 9 дек- РИА Новости. Ставропольский край планирует нарастить количество прибывающих на курорты региона туристов до 5 миллионов человек в год, сказал губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости.Говоря о развитии транспортной доступности он рассказал, что в настоящее время решается вопрос о строительстве четырехполосной дороги между Минводами и Кисловодском , а также запуске электрички от аэропорта.Он рассказал, что в Ессентуках и Пятигорске есть ряд достаточно сложных развязок и порядка 17 миллиардов рублей, вложенных в это направление, должны помочь решить проблему пробок при въезде в города.Говоря о туристической инфраструктуре, Владимиров рассказал о планах по работе с "местами притяжения" для туристов - развитии Курортного парка в Ессентуках, формировании новых озер в Кисловодске и Пятигорске.

https://ria.ru/20210930/chartery-1752488370.html

кисловодск

ессентуки

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кисловодск, ессентуки, владимир владимиров, новости - туризм