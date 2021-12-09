14:16 09.12.2021 (обновлено: 14:30 09.12.2021)
Ставропольский край планирует принимать до 5 млн туристов в год
МОСКВА, 9 дек- РИА Новости. Ставропольский край планирует нарастить количество прибывающих на курорты региона туристов до 5 миллионов человек в год, сказал губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости.
"В наших планах нарастить количество туристов здравницы до пяти миллионов человек в год. Для этого необходимо решить несколько сложных вопросов, связанных с инженерной инфраструктурой – провести работу канализационной системы, подачи воды и решить вопрос транспортной доступности", - отметил Владимиров.
Говоря о развитии транспортной доступности он рассказал, что в настоящее время решается вопрос о строительстве четырехполосной дороги между Минводами и Кисловодском , а также запуске электрички от аэропорта.
Он рассказал, что в Ессентуках и Пятигорске есть ряд достаточно сложных развязок и порядка 17 миллиардов рублей, вложенных в это направление, должны помочь решить проблему пробок при въезде в города.
Говоря о туристической инфраструктуре, Владимиров рассказал о планах по работе с "местами притяжения" для туристов - развитии Курортного парка в Ессентуках, формировании новых озер в Кисловодске и Пятигорске.
"В планах открыть пять площадок развития, площадью по 200 гектар. Они будут предназначены под санаторно-курортные комплексы, которые помогут на три- четыре тысячи человек поднять номерной фонд. Вся эта программа рассчитана до 2030 года. В следующем году мы планируем начать укладку нового водовода от Эшкаконского водохранилища до Кавказских Минеральных Вод, чтобы был решен вопрос водоснабжения",- рассказал глава региона.