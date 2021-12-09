Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20211209/turisty-1762936107.html
Ставропольский край планирует принимать до 5 млн туристов в год
Ставропольский край планирует принимать до 5 млн туристов в год - РИА Новости, 09.12.2021
Ставропольский край планирует принимать до 5 млн туристов в год
Ставропольский край планирует нарастить количество прибывающих на курорты региона туристов до 5 миллионов человек в год, сказал губернатор региона Владимир... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:16
2021-12-09T14:30
ставропольский край
кисловодск
ессентуки
владимир владимиров
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152509/98/1525099872_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_45b920a0ab3cab434aa5937ba790cd27.jpg
МОСКВА, 9 дек- РИА Новости. Ставропольский край планирует нарастить количество прибывающих на курорты региона туристов до 5 миллионов человек в год, сказал губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости.Говоря о развитии транспортной доступности он рассказал, что в настоящее время решается вопрос о строительстве четырехполосной дороги между Минводами и Кисловодском , а также запуске электрички от аэропорта.Он рассказал, что в Ессентуках и Пятигорске есть ряд достаточно сложных развязок и порядка 17 миллиардов рублей, вложенных в это направление, должны помочь решить проблему пробок при въезде в города.Говоря о туристической инфраструктуре, Владимиров рассказал о планах по работе с "местами притяжения" для туристов - развитии Курортного парка в Ессентуках, формировании новых озер в Кисловодске и Пятигорске.
https://ria.ru/20210930/chartery-1752488370.html
кисловодск
ессентуки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152509/98/1525099872_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06623e6070b5228ec62ba3e9fe1c01be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кисловодск, ессентуки, владимир владимиров, новости - туризм
14:16 09.12.2021 (обновлено: 14:30 09.12.2021)
 

Ставропольский край планирует принимать до 5 млн туристов в год

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКурортный парк в Ессентуках
Курортный парк в Ессентуках - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек- РИА Новости. Ставропольский край планирует нарастить количество прибывающих на курорты региона туристов до 5 миллионов человек в год, сказал губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости.
"В наших планах нарастить количество туристов здравницы до пяти миллионов человек в год. Для этого необходимо решить несколько сложных вопросов, связанных с инженерной инфраструктурой – провести работу канализационной системы, подачи воды и решить вопрос транспортной доступности", - отметил Владимиров.
Говоря о развитии транспортной доступности он рассказал, что в настоящее время решается вопрос о строительстве четырехполосной дороги между Минводами и Кисловодском , а также запуске электрички от аэропорта.
Он рассказал, что в Ессентуках и Пятигорске есть ряд достаточно сложных развязок и порядка 17 миллиардов рублей, вложенных в это направление, должны помочь решить проблему пробок при въезде в города.
Говоря о туристической инфраструктуре, Владимиров рассказал о планах по работе с "местами притяжения" для туристов - развитии Курортного парка в Ессентуках, формировании новых озер в Кисловодске и Пятигорске.
"В планах открыть пять площадок развития, площадью по 200 гектар. Они будут предназначены под санаторно-курортные комплексы, которые помогут на три- четыре тысячи человек поднять номерной фонд. Вся эта программа рассчитана до 2030 года. В следующем году мы планируем начать укладку нового водовода от Эшкаконского водохранилища до Кавказских Минеральных Вод, чтобы был решен вопрос водоснабжения",- рассказал глава региона.
Вид на Кёнигсбергский кафедральный собор и остров Кнайпхоф (остров Иммануила Канта) в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 15:54Туризм
Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям
 
Ставропольский крайКисловодскЕссентукиВладимир ВладимировНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Крыму выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация
03:15Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
Лента новостейМолния
Крыму выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегацияФинансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 годуГражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска