https://ria.ru/20211209/tsifrovoy-1762861681.html
В Генеральной прокуратуре выступили за введение цифрового рубля
В Генеральной прокуратуре выступили за введение цифрового рубля - РИА Новости, 09.12.2021
В Генеральной прокуратуре выступили за введение цифрового рубля
Генеральная прокуратура России выступает за введение цифрового рубля, это повысит прозрачность расчетов, снизит риск коррупции и отмывания денег, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T05:03
2021-12-09T05:03
2021-12-09T11:10
экономика
технологии
игорь краснов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура России выступает за введение цифрового рубля, это повысит прозрачность расчетов, снизит риск коррупции и отмывания денег, сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Краснов."Одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом могло бы стать введение Банком России цифрового рубля в качестве новой дополнительной формы денег. Эту идею мы полностью поддерживаем. По такому пути сегодня идут многие страны. Главное преимущество цифровой валюты Центрального банка заключается в существенном повышении прозрачности расчетов, а, следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег. Другими словами, сами по себе современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами", - сказал Краснов в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
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экономика, технологии, игорь краснов
05:03 09.12.2021 (обновлено: 11:10 09.12.2021)
В Генеральной прокуратуре выступили за введение цифрового рубля
Генпрокурор Краснов заявил, что введение цифрового рубля снизит риск коррупции