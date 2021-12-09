https://ria.ru/20211209/tsifrovizatsiya-1762967874.html

Смоленские власти продолжат устранять цифровое неравенство в регионе

Смоленские власти продолжат устранять цифровое неравенство в регионе - РИА Новости, 09.12.2021

Смоленские власти продолжат устранять цифровое неравенство в регионе

В текущем году бесперебойной связью и интернетом обеспечены 719 различных объектов Смоленской области, эти данные были озвучены на рабочей встрече губернатора... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:18

2021-12-09T16:18

2021-12-09T16:18

смоленская область

технологии

смоленский район

смоленская область

ростелеком

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СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. В текущем году бесперебойной связью и интернетом обеспечены 719 различных объектов Смоленской области, эти данные были озвучены на рабочей встрече губернатора области Алексея Островского с представителями ПАО "Ростелеком", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.На встрече отмечалось, что в последующие годы курс на развитие социальных объектов Смоленской области будет продолжен. В частности, планируется обеспечить качественной связью малые населенные пункты региона. За шесть лет – в период с 2015 по 2021 год - в рамках реализации федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" к высокоскоростному интернету были подключены 156 населенных пунктов. Кроме того, в следующем году планируется обеспечить мобильной связью небольшие населенные пункты до пятисот жителей в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В текущем году к сети уже подключены 58 таких населенных пунктов.На встрече также затрагивался вопрос о реализации в регионе проекта "Безопасный город".По словам представителей Ростелекома, Смоленская область является одним из лидеров по внедрению систем безопасности, при этом компания готова не только предложить новые элементы, но и объединить существующие в одну комплексную систему, организовать ее обслуживание.Сейчас оператор располагает и обслуживает порядка 200 тысяч камер. Подобные проекты уже реализованы в отдельных регионах.Губернатор выразил заинтересованность в реализации такого проекта сначала в Смоленском районе – крупнейшем, густонаселенном, опоясывающем столицу региона районе, а затем распространении его на всю область."После отладки и проверки системы в Смоленском районе, необходимо будет проработать возможности расширения сотрудничества по этому направлению", - сказал Островский.

https://ria.ru/20211019/bezrabotitsa-1755215416.html

https://ria.ru/20211117/tsentr-1759460156.html

смоленский район

смоленская область

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технологии, смоленский район, смоленская область, ростелеком