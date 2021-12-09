Муратов назвал цензуру IT-гигантов глобальным вызовом демократии
Главный редактор "Новой газеты" Муратов назвал цензуру IT-гигантов вызовом демократии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в студии радиостанции "Эхо Москвы"
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов назвал цензуру со стороны цифровых гигантов глобальным вызовом демократическим ценностям, а также призвал все страны прекратить практику применения к журналистам статуса иностранных агентов.
Муратов выступил с видеообращением на так называемом "нулевом дне" "саммита за демократию", который организуют власти США.
"Безусловно, сейчас сложно работать, потому что цифровые гиганты попали под влияние правительств и многие из них редактируют контент по распоряжению правительств, а не исходя из конституционных требований. Мы живем в эпоху, когда профессия журналиста чрезвычайно рискована с одной стороны, а с другой стороны - все труднее доставить контент до читателя и зрителя. Мне кажется, что это глобальный вызов демократическим ценностям, и я хотел бы, чтобы на него тоже обратили внимание", - сказал Муратов.
Сессия, в которой он принял участие, была посвящена свободе СМИ и открывалась выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена.
Применение к журналистам статуса иноагентов Муратов назвал "смертельной для профессии" практикой и призвал повсеместно избавиться от "этого позорного клейма". "У нас в стране многие журналисты признаны иностранными агентами. В России это читается как "врагами народа". Наше правительство ссылается на то, что и в Америке принят такой закон, и этот закон действует со времен борьбы с нацизмом, а затем и с коммунизмом. Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма, которое становится смертельным для нашей профессии", - сказал он.
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Муратов также призвал сделать так, чтобы убийства журналистов "непременно раскрывались". "Я у всех людей, которые считают, что демократические ценности важны человечеству, прошу содействия в том, чтобы убийства журналистов непременно раскрывались", - сказал он. Муратов упомянул о так и не найденных заказчиках убийства Анны Политковской и безрезультатном расследовании гибели в Центральной Африканской Республике Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.
Официально "саммит за демократию" начинается в четверг. Американские устроители пригласили на него 110 стран, не позвав Россию и Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.
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