https://ria.ru/20211209/trener-1762968749.html

Тренера спортшколы в Мурманске обвинили в развращении воспитанницы

Тренера спортшколы в Мурманске обвинили в развращении воспитанницы - РИА Новости, 09.12.2021

Тренера спортшколы в Мурманске обвинили в развращении воспитанницы

Следователи СК в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении тренера спортивной школы, который обвиняется в том, что в 2013-2014 годах совершал развратные... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:20

2021-12-09T16:20

2021-12-09T16:20

происшествия

мурманск

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

россия

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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Следователи СК в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении тренера спортивной школы, который обвиняется в том, что в 2013-2014 годах совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней воспитанницы, сообщили в региональном СУСК РФ."По версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней, 2000 года рождения, развратные действия", - говорится в сообщении.Дело возбуждено в отношении мурманчанина 1972 года рождения по уголовной статье о совершении развратных действий без применения насилия взрослым в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.Как отметили в ведомстве, следователи произвели обыски по месту жительства мужчины и в помещениях спортивной школы, допрашиваются потерпевшая и свидетели, изучена переписка потерпевшей и обвиняемого."Последний отрицает факт совершения развратных действий в отношении малолетней. В настоящее время обвиняемый задержан, следствием в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.

https://ria.ru/20211202/obvinenie-1761778649.html

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происшествия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия