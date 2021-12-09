https://ria.ru/20211209/trener-1762968749.html
Тренера спортшколы в Мурманске обвинили в развращении воспитанницы
Тренера спортшколы в Мурманске обвинили в развращении воспитанницы - РИА Новости, 09.12.2021
Тренера спортшколы в Мурманске обвинили в развращении воспитанницы
Следователи СК в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении тренера спортивной школы, который обвиняется в том, что в 2013-2014 годах совершал развратные... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:20
2021-12-09T16:20
2021-12-09T16:20
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мурманск
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криминал
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Следователи СК в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении тренера спортивной школы, который обвиняется в том, что в 2013-2014 годах совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней воспитанницы, сообщили в региональном СУСК РФ."По версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней, 2000 года рождения, развратные действия", - говорится в сообщении.Дело возбуждено в отношении мурманчанина 1972 года рождения по уголовной статье о совершении развратных действий без применения насилия взрослым в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.Как отметили в ведомстве, следователи произвели обыски по месту жительства мужчины и в помещениях спортивной школы, допрашиваются потерпевшая и свидетели, изучена переписка потерпевшей и обвиняемого."Последний отрицает факт совершения развратных действий в отношении малолетней. В настоящее время обвиняемый задержан, следствием в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
https://ria.ru/20211202/obvinenie-1761778649.html
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происшествия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия
Тренера спортшколы в Мурманске обвинили в развращении воспитанницы
СК возбудил дело против тренера мурманской спортшколы, развращавшего воспитанницу
МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости.
Следователи СК
в Мурманске
возбудили уголовное дело в отношении тренера спортивной школы, который обвиняется в том, что в 2013-2014 годах совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней воспитанницы, сообщили в региональном СУСК РФ
.
"По версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней, 2000 года рождения, развратные действия", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено в отношении мурманчанина 1972 года рождения по уголовной статье о совершении развратных действий без применения насилия взрослым в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Как отметили в ведомстве, следователи произвели обыски по месту жительства мужчины и в помещениях спортивной школы, допрашиваются потерпевшая и свидетели, изучена переписка потерпевшей и обвиняемого.
"Последний отрицает факт совершения развратных действий в отношении малолетней. В настоящее время обвиняемый задержан, следствием в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.