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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20211209/transport-1762871505.html
Дегтярев поручил улучшить транспортную доступность в Хабаровском крае
Дегтярев поручил улучшить транспортную доступность в Хабаровском крае - РИА Новости, 09.12.2021
Дегтярев поручил улучшить транспортную доступность в Хабаровском крае
Транспортная доступность в Хабаровском крае к 2026 году улучшится, в любую точку региона можно будет попасть за четыре часа, заявил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:30
2021-12-09T09:30
хабаровский край
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
россия
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ХАБАРОВСК, 9 дек - РИА Новости. Транспортная доступность в Хабаровском крае к 2026 году улучшится, в любую точку региона можно будет попасть за четыре часа, заявил губернатор Михаил Дегтярев.Для реализации стратегии развития региона намечено за пять последующих лет внедрить пять флагманских инициатив: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие". Об этом глава региона заявил на прошедшем расширенном совещании.В частности, в инициативу "Край комфортного проживания" вошли такие опорные проекты, как "За 4 часа в любую точку края", "Дороги края", "Социальное казначейство", "Карта жителя Хабаровского края", "Культурные гастроли", "Зеленое будущее края" и "Мой Хабаровский край".С рядом северных территорий края существует только воздушное сообщение. Решение задачи по повышению транспортной доступности региона, по словам губернатора, удастся добиться за счет приобретения для краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии" трех новых бортов L-410 (взамен устаревших Ан-24/26) и трех Sukhoi Superjet 100. Это позволит увеличить региональный пассажиропоток до 100 тысяч человек в год с 45 тысяч пассажиров, которые сегодня пользуются услугами этой воздушной гавани.Дегтярев также поручил правительству края к 2026 году поставить на маршрут на участках Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань скоростной поезд "Ласточка", обновить четыре из пяти курсирующих от краевого центра пригородных электропоездов и 625 единиц пассажирского автотранспорта в Хабаровске и районах края. Также он поставил задачу внедрить систему безналичной оплаты проезда, электронного проездного на всех видах пассажирского транспорта."Важнейшей характеристикой комфортного проживания в любом регионе всегда были, есть и будут дороги. В течение пяти лет мы построим и приведем в порядок 800 километров дорог, продолжим работу по восстановлению аварийных мостов. К 2026 году ставлю задачу правительству Хабаровского края обеспечить сквозное круглогодичное автомобильное движение между Комсомольском-на-Амуре и поселком Чегдомын, которого до сих пор не существует, привести в нормативное состояние дорогу Советская Гавань - Ванино, Селихино - Николаевск-на-Амуре", - сказал Дегтярев.Ремонт дороги "Советская Гавань – Ванино" начался в текущем году. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 500 миллионов рублей. Протяженность полотна, приведенного в нормативное состояние, составила более 11 километров. Что касается автодороги "Селихино – Николаевск-на-Амуре", то, как отметил губернатор, трасса в 2021 году вошла в опорную сеть автомобильных дорог России, которая призвана создать дорожный каркас транспортной системы страны.По данным правительства края, основной объем автодорог ремонтируется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". По нему в период с 2019 по 2021 год в регионе привели в нормативное состояние 525 километров дорог. На эти цели направлено 8,2 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. В 2022 году на реализацию нацпроекта в крае будет выделено 2,5 миллиарда, уточнили в региональном кабмине.Кроме того, с 2022 года по нацпроекту регион начнет получать субсидии на ремонт аварийных мостов. Всего за 2022–2024 годы на эти цели поступят средства в размере 1,7 миллиарда рублей, за счет которых планируется привести в порядок более 800 погонных метров ветхих сооружений.В этом году за счет средств федерального и регионального бюджетов на трассе "Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын" были восстановлены мосты через реку Герби и одноименную протоку. Завершаются аналогичные работы на переходе через реку Аякит. Также отремонтированы семь ветхих мостов через реки Быстрая, Хайбас, Балахта, Ургал, Эбкан, Нижняя Патха и на дороге между Биробиджаном и поселком Кукан. Стоимость всех работ превысила 1,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211208/strategiya-1762695304.html
https://rsport.ria.ru/20211130/trenirovki-1761386184.html
https://ria.ru/20211206/khabarovsk-1762311296.html
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хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, россия
09:30 09.12.2021
 
Дегтярев поручил улучшить транспортную доступность в Хабаровском крае

Дегтярев поручил улучшить транспортную доступность в Хабаровском крае к 2026 году

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 9 дек - РИА Новости. Транспортная доступность в Хабаровском крае к 2026 году улучшится, в любую точку региона можно будет попасть за четыре часа, заявил губернатор Михаил Дегтярев.
Для реализации стратегии развития региона намечено за пять последующих лет внедрить пять флагманских инициатив: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие". Об этом глава региона заявил на прошедшем расширенном совещании.
В частности, в инициативу "Край комфортного проживания" вошли такие опорные проекты, как "За 4 часа в любую точку края", "Дороги края", "Социальное казначейство", "Карта жителя Хабаровского края", "Культурные гастроли", "Зеленое будущее края" и "Мой Хабаровский край".
"Хабаровский край - одна из немногих территорий России, где представлены все виды транспорта, регион по праву признан главным логистическим узлом на Дальнем Востоке. Вместе с тем транспортная доступность - это, пожалуй, самая большая проблема для людей. Даю поручение к 2026 году обеспечить транспортную доступность за четыре часа в любую точку края", - сказал Дегтярев, презентуя проект.
С рядом северных территорий края существует только воздушное сообщение. Решение задачи по повышению транспортной доступности региона, по словам губернатора, удастся добиться за счет приобретения для краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии" трех новых бортов L-410 (взамен устаревших Ан-24/26) и трех Sukhoi Superjet 100. Это позволит увеличить региональный пассажиропоток до 100 тысяч человек в год с 45 тысяч пассажиров, которые сегодня пользуются услугами этой воздушной гавани.
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Дегтярев презентовал стратегию развития Хабаровского края до 2026 года
Дегтярев также поручил правительству края к 2026 году поставить на маршрут на участках Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань скоростной поезд "Ласточка", обновить четыре из пяти курсирующих от краевого центра пригородных электропоездов и 625 единиц пассажирского автотранспорта в Хабаровске и районах края. Также он поставил задачу внедрить систему безналичной оплаты проезда, электронного проездного на всех видах пассажирского транспорта.
"Важнейшей характеристикой комфортного проживания в любом регионе всегда были, есть и будут дороги. В течение пяти лет мы построим и приведем в порядок 800 километров дорог, продолжим работу по восстановлению аварийных мостов. К 2026 году ставлю задачу правительству Хабаровского края обеспечить сквозное круглогодичное автомобильное движение между Комсомольском-на-Амуре и поселком Чегдомын, которого до сих пор не существует, привести в нормативное состояние дорогу Советская Гавань - Ванино, Селихино - Николаевск-на-Амуре", - сказал Дегтярев.
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Ремонт дороги "Советская Гавань – Ванино" начался в текущем году. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 500 миллионов рублей. Протяженность полотна, приведенного в нормативное состояние, составила более 11 километров. Что касается автодороги "Селихино – Николаевск-на-Амуре", то, как отметил губернатор, трасса в 2021 году вошла в опорную сеть автомобильных дорог России, которая призвана создать дорожный каркас транспортной системы страны.
По данным правительства края, основной объем автодорог ремонтируется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". По нему в период с 2019 по 2021 год в регионе привели в нормативное состояние 525 километров дорог. На эти цели направлено 8,2 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. В 2022 году на реализацию нацпроекта в крае будет выделено 2,5 миллиарда, уточнили в региональном кабмине.
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В этом году за счет средств федерального и регионального бюджетов на трассе "Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын" были восстановлены мосты через реку Герби и одноименную протоку. Завершаются аналогичные работы на переходе через реку Аякит. Также отремонтированы семь ветхих мостов через реки Быстрая, Хайбас, Балахта, Ургал, Эбкан, Нижняя Патха и на дороге между Биробиджаном и поселком Кукан. Стоимость всех работ превысила 1,1 миллиарда рублей.
 
Хабаровский крайХабаровский крайХабаровскМихаил ДегтяревРоссия
 
 
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