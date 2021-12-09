https://ria.ru/20211209/tes-1763005618.html

В ЛНР заявили об угрозе остановки ТЭС на подконтрольной Киеву территории

В ЛНР заявили об угрозе остановки ТЭС на подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 09.12.2021

В ЛНР заявили об угрозе остановки ТЭС на подконтрольной Киеву территории

Луганская тепловая электрическая станция (ТЭС) в подконтрольном Киеву городе Счастье может остаться без угля, необходимого для ее работы, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:28

2021-12-09T18:28

2021-12-09T18:28

в мире

украина

луганская народная республика

счастье (город)

родион мирошник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 дек- РИА Новости. Луганская тепловая электрическая станция (ТЭС) в подконтрольном Киеву городе Счастье может остаться без угля, необходимого для ее работы, заявил РИА Новости в четверг представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.ТЭС в городе Счастье в Донбассе с 2015 года поставляет электроэнергию только на подконтрольную Киеву территорию, с 2017 года Киев перекрыл поставки угля из ДНР и ЛНР, в том числе и на эту ТЭС."На Счастьенской ТЭС запасов угля меньше чем на 20 суток работы. Без света останутся даже больницы и детские сады на подконтрольной Киеву части Луганской области, более 250 тысяч абонентов могут остаться без питьевой воды, а жители города Счастье и без тепла. Об этом уже открыто заявляют украинские эксперты", - заявил Мирошник.Собеседник агентства уточнил, что местные украинские власти уже требуют, чтобы Киев добился от РФ поставок угля марки антрацит на ТЭС в городе Счастье. "Похоже, что даже местная власть, не говоря уже о центральной, свои "залеты" пытается переложить на Россию и, возможно" на сепаратистов. Даже глубоко закамуфлированные просьбы о помощи звучат как "требование к стране-агрессору" исправить просчеты украинского режима. Только начинать нужно со смены злобного и некомпетентного режима, и тогда, возможно, и на просьбы о помощи будет кому откликнуться", - заключил Мирошник.Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. В конце января 2017 года группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых были и депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В Кремле призывали стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, а также разблокировать гуманитарные поставки.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

https://ria.ru/20211115/lugansk-1759091272.html

https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html

украина

луганская народная республика

счастье (город)

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в мире, украина, луганская народная республика, счастье (город), родион мирошник, ситуация в днр и лнр