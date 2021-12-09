Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/tes-1763005618.html
В ЛНР заявили об угрозе остановки ТЭС на подконтрольной Киеву территории
В ЛНР заявили об угрозе остановки ТЭС на подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 09.12.2021
В ЛНР заявили об угрозе остановки ТЭС на подконтрольной Киеву территории
Луганская тепловая электрическая станция (ТЭС) в подконтрольном Киеву городе Счастье может остаться без угля, необходимого для ее работы, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:28
2021-12-09T18:28
в мире
украина
луганская народная республика
счастье (город)
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577196639_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0de48c2abee0fa192bec8d7a2115dd44.jpg
ЛУГАНСК, 9 дек- РИА Новости. Луганская тепловая электрическая станция (ТЭС) в подконтрольном Киеву городе Счастье может остаться без угля, необходимого для ее работы, заявил РИА Новости в четверг представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.ТЭС в городе Счастье в Донбассе с 2015 года поставляет электроэнергию только на подконтрольную Киеву территорию, с 2017 года Киев перекрыл поставки угля из ДНР и ЛНР, в том числе и на эту ТЭС."На Счастьенской ТЭС запасов угля меньше чем на 20 суток работы. Без света останутся даже больницы и детские сады на подконтрольной Киеву части Луганской области, более 250 тысяч абонентов могут остаться без питьевой воды, а жители города Счастье и без тепла. Об этом уже открыто заявляют украинские эксперты", - заявил Мирошник.Собеседник агентства уточнил, что местные украинские власти уже требуют, чтобы Киев добился от РФ поставок угля марки антрацит на ТЭС в городе Счастье. "Похоже, что даже местная власть, не говоря уже о центральной, свои "залеты" пытается переложить на Россию и, возможно" на сепаратистов. Даже глубоко закамуфлированные просьбы о помощи звучат как "требование к стране-агрессору" исправить просчеты украинского режима. Только начинать нужно со смены злобного и некомпетентного режима, и тогда, возможно, и на просьбы о помощи будет кому откликнуться", - заключил Мирошник.Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. В конце января 2017 года группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых были и депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В Кремле призывали стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, а также разблокировать гуманитарные поставки.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html
https://ria.ru/20211115/lugansk-1759091272.html
https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html
украина
луганская народная республика
счастье (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577196639_445:0:2915:1853_1920x0_80_0_0_ca3efa184a4ff6aea509196399f4f7e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, луганская народная республика, счастье (город), родион мирошник, ситуация в днр и лнр
18:28 09.12.2021
 
В ЛНР заявили об угрозе остановки ТЭС на подконтрольной Киеву территории

В ЛНР заявили об угрозе остановки ТЭС в подконтрольном Киеву Счастье из-за дефицита угля

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 дек- РИА Новости. Луганская тепловая электрическая станция (ТЭС) в подконтрольном Киеву городе Счастье может остаться без угля, необходимого для ее работы, заявил РИА Новости в четверг представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.
ТЭС в городе Счастье в Донбассе с 2015 года поставляет электроэнергию только на подконтрольную Киеву территорию, с 2017 года Киев перекрыл поставки угля из ДНР и ЛНР, в том числе и на эту ТЭС.
Вагоны с углем в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 18:05
На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля
"На Счастьенской ТЭС запасов угля меньше чем на 20 суток работы. Без света останутся даже больницы и детские сады на подконтрольной Киеву части Луганской области, более 250 тысяч абонентов могут остаться без питьевой воды, а жители города Счастье и без тепла. Об этом уже открыто заявляют украинские эксперты", - заявил Мирошник.
Собеседник агентства уточнил, что местные украинские власти уже требуют, чтобы Киев добился от РФ поставок угля марки антрацит на ТЭС в городе Счастье. "Похоже, что даже местная власть, не говоря уже о центральной, свои "залеты" пытается переложить на Россию и, возможно" на сепаратистов. Даже глубоко закамуфлированные просьбы о помощи звучат как "требование к стране-агрессору" исправить просчеты украинского режима. Только начинать нужно со смены злобного и некомпетентного режима, и тогда, возможно, и на просьбы о помощи будет кому откликнуться", - заключил Мирошник.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 12:21
Пасечник назвал невозможными поставки угля Киеву до окончания кровопролития
Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. В конце января 2017 года группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых были и депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В Кремле призывали стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, а также разблокировать гуманитарные поставки.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Разгрузка угля в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 08:00
"А если Москва откажет?" Кто срывает отопительный сезон на Украине
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСчастье (город)Родион МирошникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Крыму выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация
03:15Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
Лента новостейМолния
Крыму выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегацияФинансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 годуГражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска