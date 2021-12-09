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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211209/terakt-1762999613.html
Лукашенко заявил о десяти предотвращенных терактах за 2021 год
Лукашенко заявил о десяти предотвращенных терактах за 2021 год - РИА Новости, 09.12.2021
Лукашенко заявил о десяти предотвращенных терактах за 2021 год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за 2021 год было предпринято 10 попыток совершения терактов в стране со стороны контролируемой Западом... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:06
2021-12-09T19:28
в мире
белоруссия
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за 2021 год было предпринято 10 попыток совершения терактов в стране со стороны контролируемой Западом оппозиции.Как сообщило агентство Sputnik, данное заявление Лукашенко сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT."За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - заявил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210329/tikhanovskaya-1603329079.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
18:06 09.12.2021 (обновлено: 19:28 09.12.2021)
 
Лукашенко заявил о десяти предотвращенных терактах за 2021 год

Президент Лукашенко заявил о десяти попытках оппозиции за 2021 год совершить теракты

© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTA
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за 2021 год было предпринято 10 попыток совершения терактов в стране со стороны контролируемой Западом оппозиции.
Как сообщило агентство Sputnik, данное заявление Лукашенко сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
"За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - заявил глава государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 16:50
В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта
 
Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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