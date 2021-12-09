https://ria.ru/20211209/terakt-1762999613.html

Лукашенко заявил о десяти предотвращенных терактах за 2021 год

Лукашенко заявил о десяти предотвращенных терактах за 2021 год - РИА Новости, 09.12.2021

Лукашенко заявил о десяти предотвращенных терактах за 2021 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за 2021 год было предпринято 10 попыток совершения терактов в стране со стороны контролируемой Западом... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:06

2021-12-09T18:06

2021-12-09T19:28

в мире

белоруссия

протесты в белоруссии

александр лукашенко

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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за 2021 год было предпринято 10 попыток совершения терактов в стране со стороны контролируемой Западом оппозиции.Как сообщило агентство Sputnik, данное заявление Лукашенко сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT."За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - заявил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210329/tikhanovskaya-1603329079.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко