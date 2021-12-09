18:06 09.12.2021 (обновлено: 19:28 09.12.2021)
Лукашенко заявил о десяти предотвращенных терактах за 2021 год
Президент Лукашенко заявил о десяти попытках оппозиции за 2021 год совершить теракты
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за 2021 год было предпринято 10 попыток совершения терактов в стране со стороны контролируемой Западом оппозиции.
Как сообщило агентство Sputnik, данное заявление Лукашенко сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
"За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - заявил глава государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.