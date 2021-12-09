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https://ria.ru/20211209/swift-1762893299.html
Бутина жестко ответила Бжезинскому на слова об отключении России от SWIFT
Бутина жестко ответила Бжезинскому на слова об отключении России от SWIFT - РИА Новости, 09.12.2021
Бутина жестко ответила Бжезинскому на слова об отключении России от SWIFT
Депутат Госдумы Мария Бутина прокомментировала призыв сына американского политолога Збигнева Бжезинского Яна отключитьРоссию от SWIFT, назвав его слова... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:20
2021-12-09T14:20
в мире
сша
москва
джо байден
госдума рф
дональд трамп
swift
мария бутина
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Мария Бутина прокомментировала призыв сына американского политолога Збигнева Бжезинского Яна отключитьРоссию от SWIFT, назвав его слова "провокацией либо глупостью"."Я думаю, что Ян тут немного вне повестки. Это активно готовилось в качестве меры запугивания, разогревания информационного фона. Я думаю, что он чуть-чуть опоздал, встреча (президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена) уже прошла" — отметила парламентарий в беседе с News.ru.Политик отметила, что подобные разговоры велись еще перед встречей российского лидера и экс-главы американского государства Дональда Трампа в 2018 году.Ранее заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский предложил нанести по России "предупредительный удар" в виде отключения от SWIFT на несколько дней. При этом Бжезинский подчеркнул, что нужен комплексный подход по сдерживанию России.Сообщения о возможном ужесточении западных санкций против России и, в частности, об отключении ее от SWIFT постоянно появляются в последнее время на фоне утверждений о том, что Москва усиливает "агрессивные действия" на границе с Украиной и даже готовит вторжение. В Кремле не раз опровергали подобные обвинения.Касаясь перспективы отключения от SWIFT, в Москве не раз заявляли, что не ощущают угрозы: по словам представителя системы в России Романа Чернова, это никому не выгодно. В Центробанке также отмечали, что не видят подобных рисков, кроме того, для собственной защищенности в стране создали Систему передачи финансовых сообщений.
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в мире, сша, москва, джо байден, госдума рф, дональд трамп, swift, мария бутина, россия
14:20 09.12.2021
 
Бутина жестко ответила Бжезинскому на слова об отключении России от SWIFT

Депутат Бутина назвала заявление Яна Бжезинского об отключении России от SWIFT провокацией

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Мария Бутина прокомментировала призыв сына американского политолога Збигнева Бжезинского Яна отключитьРоссию от SWIFT, назвав его слова "провокацией либо глупостью".
"Я думаю, что Ян тут немного вне повестки. Это активно готовилось в качестве меры запугивания, разогревания информационного фона. Я думаю, что он чуть-чуть опоздал, встреча (президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена) уже прошла" — отметила парламентарий в беседе с News.ru.
Политик отметила, что подобные разговоры велись еще перед встречей российского лидера и экс-главы американского государства Дональда Трампа в 2018 году.
Ранее заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский предложил нанести по России "предупредительный удар" в виде отключения от SWIFT на несколько дней. При этом Бжезинский подчеркнул, что нужен комплексный подход по сдерживанию России.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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В США увидели бесперспективность будущих санкций против России
Сообщения о возможном ужесточении западных санкций против России и, в частности, об отключении ее от SWIFT постоянно появляются в последнее время на фоне утверждений о том, что Москва усиливает "агрессивные действия" на границе с Украиной и даже готовит вторжение. В Кремле не раз опровергали подобные обвинения.
Касаясь перспективы отключения от SWIFT, в Москве не раз заявляли, что не ощущают угрозы: по словам представителя системы в России Романа Чернова, это никому не выгодно. В Центробанке также отмечали, что не видят подобных рисков, кроме того, для собственной защищенности в стране создали Систему передачи финансовых сообщений.
 
В миреСШАМоскваДжо БайденГосдума РФДональд ТрампSWIFTМария БутинаРоссия
 
 
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