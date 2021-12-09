https://ria.ru/20211209/sud-1762889447.html

Экс-глава администрации Кирова пойдет под суд за превышение полномочий

Экс-глава администрации Кирова пойдет под суд за превышение полномочий - РИА Новости, 09.12.2021

Экс-глава администрации Кирова пойдет под суд за превышение полномочий

Бывшего главу администрации Кирова и руководителя городского управления дорожной и парковой инфраструктуры будут судить за превышение полномочий при заключении... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:26

2021-12-09T11:26

2021-12-09T11:26

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

киров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Бывшего главу администрации Кирова и руководителя городского управления дорожной и парковой инфраструктуры будут судить за превышение полномочий при заключении контракта в рамках нацпроекта, сообщает прокуратура региона.По версии регионального управления СК, в конце 2019 года обвиняемые незаконно согласовали приемку и последующую поставку 20 некачественных специальных средств фото- и видеофиксации правонарушений в области дорожного движения. Между тем состояние оборудования явно не соответствовало техническому заданию заключенного муниципального контракта. В результате действий обвиняемых управлению дорожной и парковой инфраструктуры Кирова был причинён материальный ущерб в размере, превышающем 21 миллион рублей.Отмечается, что поставка оборудования проводилась в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). После вручения обвиняемым копий утвержденного прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело будет направленно для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Кирова", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области и руководителя центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления, обвиняемых в причинении материального ущерба в размере, превышающем 90 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211130/travnev-1761498861.html

https://ria.ru/20211125/miass-1760647414.html

кировская область

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия