https://ria.ru/20211209/ssha-1762929043.html

В МИД рассказали, почему не удается вывести отношения с США из тупика

В МИД рассказали, почему не удается вывести отношения с США из тупика - РИА Новости, 09.12.2021

В МИД рассказали, почему не удается вывести отношения с США из тупика

У США и России наметился некий прогресс по отдельным темам визового кризиса, но в целом вопрос пока в тупиковом состоянии из-за позиции Вашингтона, заявил в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:52

2021-12-09T13:52

2021-12-09T13:58

сша

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. У США и России наметился некий прогресс по отдельным темам визового кризиса, но в целом вопрос пока в тупиковом состоянии из-за позиции Вашингтона, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В последнее время мы проводили серию обменов с американцами на эту тему. Есть несколько, я бы сказал, периферийных сюжетов в этой области, не ключевых, не главных, по которым наметилось взаимопонимание",- сказал Рябков журналистам."Но этот факт не отменяет нашу общую оценку, что в целом весь данный блок вопросов находится в глухом тупике и практически не поддается урегулированию из-за некооперабельности США", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20211208/problemy-1762676247.html

сша

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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)