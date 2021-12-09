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В МИД рассказали, почему не удается вывести отношения с США из тупика
В МИД рассказали, почему не удается вывести отношения с США из тупика - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД рассказали, почему не удается вывести отношения с США из тупика
У США и России наметился некий прогресс по отдельным темам визового кризиса, но в целом вопрос пока в тупиковом состоянии из-за позиции Вашингтона, заявил в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:52
2021-12-09T13:52
2021-12-09T13:58
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. У США и России наметился некий прогресс по отдельным темам визового кризиса, но в целом вопрос пока в тупиковом состоянии из-за позиции Вашингтона, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В последнее время мы проводили серию обменов с американцами на эту тему. Есть несколько, я бы сказал, периферийных сюжетов в этой области, не ключевых, не главных, по которым наметилось взаимопонимание",- сказал Рябков журналистам."Но этот факт не отменяет нашу общую оценку, что в целом весь данный блок вопросов находится в глухом тупике и практически не поддается урегулированию из-за некооперабельности США", - отметил замминистра.
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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:52 09.12.2021 (обновлено: 13:58 09.12.2021)
В МИД рассказали, почему не удается вывести отношения с США из тупика
МИД: вывести урегулирование отношений с США из тупика не удается из-за позиции Вашингтона