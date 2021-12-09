https://ria.ru/20211209/spch-1762977420.html

В СПЧ назвали число заключенных в российских СИЗО

В СПЧ назвали число заключенных в российских СИЗО - РИА Новости, 09.12.2021

В СПЧ назвали число заключенных в российских СИЗО

Число заключенных в российских колониях за последнее время сократилось вдвое, однако число находящихся в следственных изоляторах растет - на сегодняшний день в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:49

2021-12-09T16:49

2021-12-09T16:49

ева меркачева

россия

марина ракова

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число заключенных в российских колониях за последнее время сократилось вдвое, однако число находящихся в следственных изоляторах растет - на сегодняшний день в СИЗО находятся более 100 тысяч человек, рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева."Несмотря на то, что число людей в наших местах лишения свободы уменьшается, причем за последнее время вдвое уменьшилось, и в этом году по сравнению с прошлым годом еще уменьшилось, в СИЗО их по-прежнему много. Я бы даже сказала, что ситуация уникальная: количество их в СИЗО растет. На сегодняшний день там находятся 109 тысяч человек, то есть получается, что каждый четвертый, который находится у нас за решеткой, - это невиновный человек, потому что до суда человек еще невиновен", - сказала она на встрече президента с членами СПЧ.Меркачева отметила, что большинство находящихся в СИЗО могли бы быть под домашним арестом. В качестве примера правозащитница вспомнила о ранее арестованном по делу о мошенничестве ректоре "Шанинки" Сергее Зуеве, который в этом году перенес три операции.По ее словам, в СИЗО также сидят множество тех, кто неизвестен, и среди них многодетные матери, бизнесмены. "Пока они сидят, происходит что-то невообразимое с их бизнесом, с их семьями... Мы считаем, что на самом деле причина того, что этих людей сажают - это низкое качество следствия", - добавила Меркачева."Мы очень просим в связи с этим дать следующие поручения: проанализировать практику заключения под стражу, рекомендовать судам вместо арестов использовать современные технологии и методы слежения, в том числе электронные браслеты", - сказала правозащитница.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.

https://ria.ru/20211209/putin-1762947967.html

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ева меркачева, россия, марина ракова