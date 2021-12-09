https://ria.ru/20211209/spch-1762966674.html

Глава СПЧ рассказал про концепцию доклада о защите прав граждан в интернете

Глава СПЧ рассказал про концепцию доклада о защите прав граждан в интернете - РИА Новости, 09.12.2021

Глава СПЧ рассказал про концепцию доклада о защите прав граждан в интернете

Глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал про подготовленный Советом доклад, обозначающий риски для людей в цифровом... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:15

2021-12-09T16:15

2021-12-09T16:15

общество

технологии

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал про подготовленный Советом доклад, обозначающий риски для людей в цифровом пространстве, на его основе правительством составлен соответствующий проект, который проходит согласование в администрации президента."В докладе предложено решить целый комплекс задач, чтобы обеспечить защиту прав и свобод человека. На основе нашего доклада правительством России был подготовлен проект концепции "Обеспечение защиты, прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве" и проект плана мероприятий по ее реализации", - заявил Фадеев.Он также отметил, что в докладе обозначены "основные риски для граждан с точки зрения прав человека" - слежка за гражданами соцсетями, банками и мобильными платформами, цензура, навязывание товаров и услуг, вопросы персональных данных и их утечек.Как он уточнил, сейчас проект согласование в администрации президента и профильных ведомствах."Мы рассчитываем, Владимир Владимирович, что впоследствии вы утвердите эту концепцию своим указом", - обратился Фадеев к главе государства.

https://ria.ru/20211209/putin-1762948688.html

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общество, технологии, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, россия