https://ria.ru/20211209/sotsseti-1762885944.html

Instagram вернет важную функцию

Instagram вернет важную функцию - РИА Новости, 09.12.2021

Instagram вернет важную функцию

Социальная сеть Instagram планирует вернуться к варианту хронологической ленты в первом квартале 2022 года, заявил глава компании Адам Моссери на слушаниях в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:04

2021-12-09T11:04

2021-12-09T11:04

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Социальная сеть Instagram планирует вернуться к варианту хронологической ленты в первом квартале 2022 года, заявил глава компании Адам Моссери на слушаниях в американском сенате.Instagram перешел на алгоритмическую ленту вместо хронологической в 2016 году. Однако реакция пользователей на это обновление остается неоднозначной до сих пор. В ходе выступления перед сенатом США главе соцсети был задан вопрос о том, должны ли пользователи, по его мнению, иметь возможность использовать Instagram без "манипулирования алгоритмами".Он также отметил, что соцсеть уже несколько лет экспериментирует с различными способами предоставления пользователям большего контроля над использованием приложения.Среди прочих идей Моссери назвал функцию "Избранное". С ее помощью пользователи могли бы выбрать те учетные записи, которые стали бы показываться в новостной ленте первыми.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.

https://ria.ru/20211207/instagram-1762537365.html

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в мире, технологии, сша, instagram