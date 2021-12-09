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Instagram вернет важную функцию
Instagram вернет важную функцию - РИА Новости, 09.12.2021
Instagram вернет важную функцию
Социальная сеть Instagram планирует вернуться к варианту хронологической ленты в первом квартале 2022 года, заявил глава компании Адам Моссери на слушаниях в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:04
2021-12-09T11:04
в мире
технологии
сша
instagram
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Социальная сеть Instagram планирует вернуться к варианту хронологической ленты в первом квартале 2022 года, заявил глава компании Адам Моссери на слушаниях в американском сенате.Instagram перешел на алгоритмическую ленту вместо хронологической в 2016 году. Однако реакция пользователей на это обновление остается неоднозначной до сих пор. В ходе выступления перед сенатом США главе соцсети был задан вопрос о том, должны ли пользователи, по его мнению, иметь возможность использовать Instagram без "манипулирования алгоритмами".Он также отметил, что соцсеть уже несколько лет экспериментирует с различными способами предоставления пользователям большего контроля над использованием приложения.Среди прочих идей Моссери назвал функцию "Избранное". С ее помощью пользователи могли бы выбрать те учетные записи, которые стали бы показываться в новостной ленте первыми.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.
https://ria.ru/20211207/instagram-1762537365.html
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в мире, технологии, сша, instagram
11:04 09.12.2021
 
Instagram вернет важную функцию

Instagram планирует вернуть хронологическую ленту постов в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Социальная сеть Instagram планирует вернуться к варианту хронологической ленты в первом квартале 2022 года, заявил глава компании Адам Моссери на слушаниях в американском сенате.
Instagram перешел на алгоритмическую ленту вместо хронологической в 2016 году. Однако реакция пользователей на это обновление остается неоднозначной до сих пор. В ходе выступления перед сенатом США главе соцсети был задан вопрос о том, должны ли пользователи, по его мнению, иметь возможность использовать Instagram без "манипулирования алгоритмами".

"В настоящее время мы работаем над версией хронологической ленты, которую надеемся запустить в следующем году... Я бы хотел назвать конкретный месяц прямо сейчас, но пока мы нацелены на первый квартал следующего года", - заявил Моссери, слова которого приводит портал TechCrunch.

Он также отметил, что соцсеть уже несколько лет экспериментирует с различными способами предоставления пользователям большего контроля над использованием приложения.
Среди прочих идей Моссери назвал функцию "Избранное". С ее помощью пользователи могли бы выбрать те учетные записи, которые стали бы показываться в новостной ленте первыми.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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В миреТехнологииСШАInstagram
 
 
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