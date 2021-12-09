https://ria.ru/20211209/soglashenie-1762982369.html

Тамбовская область подписала соглашение с АНО "Цифровая экономика"

Тамбовская область подписала соглашение с АНО "Цифровая экономика" - РИА Новости, 09.12.2021

Тамбовская область подписала соглашение с АНО "Цифровая экономика"

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир подписали соглашение о... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:31

2021-12-09T17:31

2021-12-09T17:31

тамбовская область

технологии

максут шадаев

максим егоров

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ТАМБОВ, 9 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир подписали соглашение о сотрудничестве, речь идет об ускоренном внедрении на территории региона цифровых проектов, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Документ подписан в ходе стратегической сессии "Цифровая прокачка региона", которая открылась пленарным заседанием при дистанционном участии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, представителей администрации Тамбовской области, бизнес-сообщества и общественных организаций."Соглашение направлено на повышение эффективности государственного управления в Тамбовской области за счет применения информационных технологий и платформенных решений в различных сферах деятельности. Среди них - экономика, социальная сфера, здравоохранение и образование, государственное и муниципальное управление. Планируется ускоренное внедрение на территории региона цифровых проектов, в том числе из базы эффективных кейсов организации "Цифровая экономика". Цель - создание эффективной системы взаимодействия сторон по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", - сказал представитель пресс-службы.Как считает Егоров, технологии, которые уже прочно вошли в нашу жизнь, нужно правильно использовать: активно внедрять во все сферы, делая их максимально удобными, эффективными и функциональными."Мы определили три точки развития: образование, транспорт, городская среда (ЖКХ). Будущее за широким доступом к образовательным платформам, за созданием решений, которые помогут эффективно управлять коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Планируем в сотрудничестве с АНО "Цифровая экономика" первые проекты цифровизации реализовать уже в 2022 году", - приводит пресс-служба слова Егорова.По его словам, решения "цифровой прокачки" сформируют основу дорожной карты цифровой трансформации региона на ближайшие три года.В пресс-службе добавили, что, благодаря "цифровой прокачке", Тамбовская область познакомится с лучшими практиками цифровой трансформации от ведущих компаний цифровой экономики и определит конкретные инициативы по внедрению цифровых технологий и платформенных решений для реализации в 2021-2030 годах. Критерием отбора станет ожидаемый экономический или социальный эффект от реализации проекта.

https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762823980.html

https://ria.ru/20211124/sotrudnichestvo-1760537487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, максут шадаев, максим егоров