Тамбовская область подписала соглашение с АНО "Цифровая экономика"
© АНО "Цифровая экономика" Тамбовская область подписала соглашение с АНО "Цифровая экономика"
© АНО "Цифровая экономика"
ТАМБОВ, 9 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир подписали соглашение о сотрудничестве, речь идет об ускоренном внедрении на территории региона цифровых проектов, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Документ подписан в ходе стратегической сессии "Цифровая прокачка региона", которая открылась пленарным заседанием при дистанционном участии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, представителей администрации Тамбовской области, бизнес-сообщества и общественных организаций.
"Соглашение направлено на повышение эффективности государственного управления в Тамбовской области за счет применения информационных технологий и платформенных решений в различных сферах деятельности. Среди них - экономика, социальная сфера, здравоохранение и образование, государственное и муниципальное управление. Планируется ускоренное внедрение на территории региона цифровых проектов, в том числе из базы эффективных кейсов организации "Цифровая экономика". Цель - создание эффективной системы взаимодействия сторон по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", - сказал представитель пресс-службы.
Как считает Егоров, технологии, которые уже прочно вошли в нашу жизнь, нужно правильно использовать: активно внедрять во все сферы, делая их максимально удобными, эффективными и функциональными.
"Мы определили три точки развития: образование, транспорт, городская среда (ЖКХ). Будущее за широким доступом к образовательным платформам, за созданием решений, которые помогут эффективно управлять коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Планируем в сотрудничестве с АНО "Цифровая экономика" первые проекты цифровизации реализовать уже в 2022 году", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Как считает Егоров, технологии, которые уже прочно вошли в нашу жизнь, нужно правильно использовать: активно внедрять во все сферы, делая их максимально удобными, эффективными и функциональными.
"Мы определили три точки развития: образование, транспорт, городская среда (ЖКХ). Будущее за широким доступом к образовательным платформам, за созданием решений, которые помогут эффективно управлять коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Планируем в сотрудничестве с АНО "Цифровая экономика" первые проекты цифровизации реализовать уже в 2022 году", - приводит пресс-служба слова Егорова.
По его словам, решения "цифровой прокачки" сформируют основу дорожной карты цифровой трансформации региона на ближайшие три года.
"Тамбовчане увидят эффект от реализации проектов. Школьники получат бесплатный доступ к образовательным платформам. Появится возможность использовать электронные учебники и онлайн-тренажеры в любой школе, независимо от места проживания. Будет применяться цифровой учет воды, который приведет к сокращению потерь ресурсов. Планируется внедрение интеллектуальных транспортных систем — умных светофоров, цифровой подсистемы весогабаритного контроля и других нововведений", - сказал Егоров.
В пресс-службе добавили, что, благодаря "цифровой прокачке", Тамбовская область познакомится с лучшими практиками цифровой трансформации от ведущих компаний цифровой экономики и определит конкретные инициативы по внедрению цифровых технологий и платформенных решений для реализации в 2021-2030 годах. Критерием отбора станет ожидаемый экономический или социальный эффект от реализации проекта.