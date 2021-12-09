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Тамбовская область
https://ria.ru/20211209/soglashenie-1762982369.html
Тамбовская область подписала соглашение с АНО "Цифровая экономика"
Тамбовская область подписала соглашение с АНО "Цифровая экономика" - РИА Новости, 09.12.2021
Тамбовская область подписала соглашение с АНО "Цифровая экономика"
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир подписали соглашение о... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:31
2021-12-09T17:31
тамбовская область
технологии
максут шадаев
максим егоров
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ТАМБОВ, 9 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир подписали соглашение о сотрудничестве, речь идет об ускоренном внедрении на территории региона цифровых проектов, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Документ подписан в ходе стратегической сессии "Цифровая прокачка региона", которая открылась пленарным заседанием при дистанционном участии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, представителей администрации Тамбовской области, бизнес-сообщества и общественных организаций."Соглашение направлено на повышение эффективности государственного управления в Тамбовской области за счет применения информационных технологий и платформенных решений в различных сферах деятельности. Среди них - экономика, социальная сфера, здравоохранение и образование, государственное и муниципальное управление. Планируется ускоренное внедрение на территории региона цифровых проектов, в том числе из базы эффективных кейсов организации "Цифровая экономика". Цель - создание эффективной системы взаимодействия сторон по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", - сказал представитель пресс-службы.Как считает Егоров, технологии, которые уже прочно вошли в нашу жизнь, нужно правильно использовать: активно внедрять во все сферы, делая их максимально удобными, эффективными и функциональными."Мы определили три точки развития: образование, транспорт, городская среда (ЖКХ). Будущее за широким доступом к образовательным платформам, за созданием решений, которые помогут эффективно управлять коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Планируем в сотрудничестве с АНО "Цифровая экономика" первые проекты цифровизации реализовать уже в 2022 году", - приводит пресс-служба слова Егорова.По его словам, решения "цифровой прокачки" сформируют основу дорожной карты цифровой трансформации региона на ближайшие три года.В пресс-службе добавили, что, благодаря "цифровой прокачке", Тамбовская область познакомится с лучшими практиками цифровой трансформации от ведущих компаний цифровой экономики и определит конкретные инициативы по внедрению цифровых технологий и платформенных решений для реализации в 2021-2030 годах. Критерием отбора станет ожидаемый экономический или социальный эффект от реализации проекта.
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технологии, максут шадаев, максим егоров
17:31 09.12.2021
 

Тамбовская область подписала соглашение с АНО "Цифровая экономика"

© АНО "Цифровая экономика" Тамбовская область подписала соглашение с АНО "Цифровая экономика"
Тамбовская область подписала соглашение с АНО Цифровая экономика
© АНО "Цифровая экономика"
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ТАМБОВ, 9 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир подписали соглашение о сотрудничестве, речь идет об ускоренном внедрении на территории региона цифровых проектов, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Документ подписан в ходе стратегической сессии "Цифровая прокачка региона", которая открылась пленарным заседанием при дистанционном участии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, представителей администрации Тамбовской области, бизнес-сообщества и общественных организаций.
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"Соглашение направлено на повышение эффективности государственного управления в Тамбовской области за счет применения информационных технологий и платформенных решений в различных сферах деятельности. Среди них - экономика, социальная сфера, здравоохранение и образование, государственное и муниципальное управление. Планируется ускоренное внедрение на территории региона цифровых проектов, в том числе из базы эффективных кейсов организации "Цифровая экономика". Цель - создание эффективной системы взаимодействия сторон по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", - сказал представитель пресс-службы.

Как считает Егоров, технологии, которые уже прочно вошли в нашу жизнь, нужно правильно использовать: активно внедрять во все сферы, делая их максимально удобными, эффективными и функциональными.

"Мы определили три точки развития: образование, транспорт, городская среда (ЖКХ). Будущее за широким доступом к образовательным платформам, за созданием решений, которые помогут эффективно управлять коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Планируем в сотрудничестве с АНО "Цифровая экономика" первые проекты цифровизации реализовать уже в 2022 году", - приводит пресс-служба слова Егорова.
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По его словам, решения "цифровой прокачки" сформируют основу дорожной карты цифровой трансформации региона на ближайшие три года.
"Тамбовчане увидят эффект от реализации проектов. Школьники получат бесплатный доступ к образовательным платформам. Появится возможность использовать электронные учебники и онлайн-тренажеры в любой школе, независимо от места проживания. Будет применяться цифровой учет воды, который приведет к сокращению потерь ресурсов. Планируется внедрение интеллектуальных транспортных систем — умных светофоров, цифровой подсистемы весогабаритного контроля и других нововведений", - сказал Егоров.
В пресс-службе добавили, что, благодаря "цифровой прокачке", Тамбовская область познакомится с лучшими практиками цифровой трансформации от ведущих компаний цифровой экономики и определит конкретные инициативы по внедрению цифровых технологий и платформенных решений для реализации в 2021-2030 годах. Критерием отбора станет ожидаемый экономический или социальный эффект от реализации проекта.
 
Тамбовская областьТехнологииМаксут ШадаевМаксим Егоров
 
 
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