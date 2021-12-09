https://ria.ru/20211209/sk-1762908080.html
В Новосибирске двоих экс-полицейских осудили за получение взяток
В Новосибирске двоих экс-полицейских осудили за получение взяток - РИА Новости, 09.12.2021
В Новосибирске двоих экс-полицейских осудили за получение взяток
Дзержинский райсуд Новосибирска приговорил к семилетнему условному сроку двоих бывших полицейских, получавших взятки от местного предпринимателя, их лишили... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:35
2021-12-09T12:35
2021-12-09T12:35
происшествия
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Дзержинский райсуд Новосибирска приговорил к семилетнему условному сроку двоих бывших полицейских, получавших взятки от местного предпринимателя, их лишили званий майора и подполковника, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области.В следственном управлении пояснили, что подсудимые – бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции "Дзержинский" УМВД России по Новосибирску и его бывший заместитель.По данным СК, в период с августа 2018 года по февраль 2019 года полицейские получали деньги от одного из предпринимателей Дзержинского района, самовольно занявшего земельные участки на территории района и разместившего на них нестационарные торговые объекты.Как установили следователи, в общей сложности предприниматель передал сотрудникам полиции более 300 тысяч рублей, за что те, осведомленные о датах, времени и месте проведения рейдовых мероприятий сотрудниками администрации района, неоднократно сообщали о них предпринимателю, который временно приостанавливал торговлю, тем самым избегая штрафов."При этом фигуранты по делу самостоятельно не исполняли свои должностные обязанности и не составляли в отношении предпринимателя протоколы об административных правонарушениях. Стоит отметить, что в ходе расследования уголовного дела подсудимые не отрицали факт получения денег от предпринимателя", - сообщили в СУСК.Кроме того, в 2018 году бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции "Дзержинский" судили за мелкую взятку от другого бизнесмена в виде 84 пачек лапши быстрого приготовления "Ролтон", 24 банок гречки, 24 бутылок водки, 12 бутылок вина и пяти пачек бумаги. По этому эпизоду его приговорили к штрафу, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности по делу.
https://ria.ru/20211208/vzyatka-1762699777.html
https://ria.ru/20211209/sk-1762897383.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
В Новосибирске двоих экс-полицейских осудили за получение взяток
Двоих экс-полицейских в Новосибирске осудили условно за взятки от владельца ларьков
НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости.
Дзержинский райсуд Новосибирска
приговорил к семилетнему условному сроку двоих бывших полицейских, получавших взятки от местного предпринимателя, их лишили званий майора и подполковника, сообщает в четверг СУСК
по Новосибирской области
.
"Приговором суда осужденным назначено наказание в виде семи лет лишения свободы (условно с испытательным сроком четыре года) и штрафа в пятикратном размере взятки с лишением права занимать должности в правоохранительных органах три года. Суд лишил их специальных званий (майора и подполковника)", - говорится в сообщении.
В следственном управлении пояснили, что подсудимые – бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции "Дзержинский" УМВД России по Новосибирску и его бывший заместитель.
По данным СК
, в период с августа 2018 года по февраль 2019 года полицейские получали деньги от одного из предпринимателей Дзержинского района, самовольно занявшего земельные участки на территории района и разместившего на них нестационарные торговые объекты.
Как установили следователи, в общей сложности предприниматель передал сотрудникам полиции более 300 тысяч рублей, за что те, осведомленные о датах, времени и месте проведения рейдовых мероприятий сотрудниками администрации района, неоднократно сообщали о них предпринимателю, который временно приостанавливал торговлю, тем самым избегая штрафов.
"При этом фигуранты по делу самостоятельно не исполняли свои должностные обязанности и не составляли в отношении предпринимателя протоколы об административных правонарушениях. Стоит отметить, что в ходе расследования уголовного дела подсудимые не отрицали факт получения денег от предпринимателя", - сообщили в СУСК.
Кроме того, в 2018 году бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции "Дзержинский" судили за мелкую взятку от другого бизнесмена в виде 84 пачек лапши быстрого приготовления "Ролтон", 24 банок гречки, 24 бутылок водки, 12 бутылок вина и пяти пачек бумаги. По этому эпизоду его приговорили к штрафу, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности по делу.