https://ria.ru/20211209/sk-1762908080.html

В Новосибирске двоих экс-полицейских осудили за получение взяток

В Новосибирске двоих экс-полицейских осудили за получение взяток - РИА Новости, 09.12.2021

В Новосибирске двоих экс-полицейских осудили за получение взяток

Дзержинский райсуд Новосибирска приговорил к семилетнему условному сроку двоих бывших полицейских, получавших взятки от местного предпринимателя, их лишили... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:35

2021-12-09T12:35

2021-12-09T12:35

происшествия

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Дзержинский райсуд Новосибирска приговорил к семилетнему условному сроку двоих бывших полицейских, получавших взятки от местного предпринимателя, их лишили званий майора и подполковника, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области.В следственном управлении пояснили, что подсудимые – бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции "Дзержинский" УМВД России по Новосибирску и его бывший заместитель.По данным СК, в период с августа 2018 года по февраль 2019 года полицейские получали деньги от одного из предпринимателей Дзержинского района, самовольно занявшего земельные участки на территории района и разместившего на них нестационарные торговые объекты.Как установили следователи, в общей сложности предприниматель передал сотрудникам полиции более 300 тысяч рублей, за что те, осведомленные о датах, времени и месте проведения рейдовых мероприятий сотрудниками администрации района, неоднократно сообщали о них предпринимателю, который временно приостанавливал торговлю, тем самым избегая штрафов."При этом фигуранты по делу самостоятельно не исполняли свои должностные обязанности и не составляли в отношении предпринимателя протоколы об административных правонарушениях. Стоит отметить, что в ходе расследования уголовного дела подсудимые не отрицали факт получения денег от предпринимателя", - сообщили в СУСК.Кроме того, в 2018 году бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции "Дзержинский" судили за мелкую взятку от другого бизнесмена в виде 84 пачек лапши быстрого приготовления "Ролтон", 24 банок гречки, 24 бутылок водки, 12 бутылок вина и пяти пачек бумаги. По этому эпизоду его приговорили к штрафу, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности по делу.

https://ria.ru/20211208/vzyatka-1762699777.html

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)