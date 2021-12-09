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Жительницу Чувашии обвинили в попытке дать взятку сотруднику ФСБ
Жительницу Чувашии обвинили в попытке дать взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости, 09.12.2021
Жительницу Чувашии обвинили в попытке дать взятку сотруднику ФСБ
Жительница Чувашии предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ФСБ, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:54
2021-12-09T11:54
2021-12-09T11:54
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Жительница Чувашии предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ФСБ, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Как следует из материалов уголовного дела, в 2019-2020 годах обвиняемая с целью извлечения дохода перевела 8,8 миллиона рублей в финансовый проект, который в последующем отказал ей в их возврате. Чтобы вернуть вложенные деньги, женщина согласилась на предложение своего знакомого передать взятку в размере 1,5 миллиона рублей сотруднику УФСБ России по Чувашии, с которым у него якобы имеются доверительные отношения, для оказания содействия в решении её вопроса. В сентябре 2020 года женщина передала часть оговоренной суммы в размере 400 тысяч рублей, намереваясь в последующем отдать оставшуюся часть денег. Однако её знакомый похитил полученные деньги.Отмечается, что знакомый женщины, который ввел ее в заблуждение относительно возможности решения ее вопроса за взятку через сотрудника ФСБ, уже осужден за мошенничество.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
Жительницу Чувашии обвинили в попытке дать взятку сотруднику ФСБ
Жительницу Чувашии будут судить за попытку дать взятку сотруднику ФСБ