https://ria.ru/20211209/shantazh-1762987989.html

У США не осталось ничего против России, кроме шантажа, заявили в МИД

У США не осталось ничего против России, кроме шантажа, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2021

У США не осталось ничего против России, кроме шантажа, заявили в МИД

У США не осталось инструментов против России, кроме шантажа и санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:25

2021-12-09T17:25

2021-12-09T17:50

россия

в мире

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. У США не осталось инструментов против России, кроме шантажа и санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего, кроме шантажа, угроз и санкций, но это не тот язык, который мы воспринимаем. Мы должны проявлять твердость, это сейчас и происходит", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762978669.html

россия

сша

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2021

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россия, в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)