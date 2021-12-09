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У США не осталось ничего против России, кроме шантажа, заявили в МИД
У США не осталось ничего против России, кроме шантажа, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2021
У США не осталось ничего против России, кроме шантажа, заявили в МИД
У США не осталось инструментов против России, кроме шантажа и санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:25
2021-12-09T17:25
2021-12-09T17:50
россия
в мире
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. У США не осталось инструментов против России, кроме шантажа и санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего, кроме шантажа, угроз и санкций, но это не тот язык, который мы воспринимаем. Мы должны проявлять твердость, это сейчас и происходит", - сказал Рябков журналистам.
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россия, в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:25 09.12.2021 (обновлено: 17:50 09.12.2021)
У США не осталось ничего против России, кроме шантажа, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: у США не осталось инструментов против России, кроме шантажа