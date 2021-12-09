https://ria.ru/20211209/shalyapin-1762982260.html

Шаляпин похвастался новой машиной

Шаляпин похвастался новой машиной - РИА Новости, 09.12.2021

Шаляпин похвастался новой машиной

Прохор Шаляпин в Instagram похвастался новой машиной. На фото он позирует на фоне светло-серого Mercedes-Benz G-класса. Также певец сделал счастливое селфи... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:12

2021-12-09T17:12

2021-12-09T17:12

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прохор шаляпин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Прохор Шаляпин в Instagram похвастался новой машиной. На фото он позирует на фоне светло-серого Mercedes-Benz G-класса. Также певец сделал счастливое селфи внутри салона.На официальном сайте бренда стоимость автомобиля начинается от 12 миллионов рублей. Однако певец не стал уточнять, купил ли он эту машину. Поклонники оценили довольный вид артиста.В этом году с певцом произошла трагедия: его жена Татьяна Клаудиа Дэвис умерла спустя два месяца после свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В своем последнем сообщении она обвинила Прохора в заражении.В наследство от Дэвис певцу достались четыре квартиры в Москве, но Шаляпин признался, что не может их сдавать из-за бедности и нехватки средств на ремонт.

https://ria.ru/20211007/shalyapin-1753462341.html

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шоу-бизнес, знаменитости, прохор шаляпин