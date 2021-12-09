https://ria.ru/20211209/sergiy-1762989275.html

Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала приговор

Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала приговор - РИА Новости, 09.12.2021

Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала приговор

Защита бывшего схиигумена Сергия обжаловала приговор в 3,5 года колонии, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Павел Бабиков. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:31

2021-12-09T17:31

2021-12-09T17:31

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бывший схимонах сергий (николай романов)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия обжаловала приговор в 3,5 года колонии, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Павел Бабиков."Мы подали апелляционную жалобу на приговор", - сказал адвокат.Измайловский суд Москвы ранее приговорил опального монаха к такому сроку за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Виновным он себя не признал.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца.Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря, хотя эта статья ему сейчас не вменялась, и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение - он отсидел 13 лет в тюрьме и вышел на свободу в конце 90-х.

https://ria.ru/20211201/skhiigumen-1761583866.html

https://ria.ru/20210923/arest-1751516638.html

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