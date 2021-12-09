Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала приговор
Защита бывшего схиигумена Сергия подала апелляционную жалобу на приговор
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия обжаловала приговор в 3,5 года колонии, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Павел Бабиков.
"Мы подали апелляционную жалобу на приговор", - сказал адвокат.
Измайловский суд Москвы ранее приговорил опального монаха к такому сроку за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Виновным он себя не признал.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца.
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря, хотя эта статья ему сейчас не вменялась, и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение - он отсидел 13 лет в тюрьме и вышел на свободу в конце 90-х.
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