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Религия
https://ria.ru/20211209/sergiy-1762989275.html
Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала приговор
Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала приговор - РИА Новости, 09.12.2021
Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала приговор
Защита бывшего схиигумена Сергия обжаловала приговор в 3,5 года колонии, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Павел Бабиков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:31
2021-12-09T17:31
религия
общество
москва
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
россия
религия
бывший схимонах сергий (николай романов)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия обжаловала приговор в 3,5 года колонии, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Павел Бабиков."Мы подали апелляционную жалобу на приговор", - сказал адвокат.Измайловский суд Москвы ранее приговорил опального монаха к такому сроку за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Виновным он себя не признал.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца.Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря, хотя эта статья ему сейчас не вменялась, и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение - он отсидел 13 лет в тюрьме и вышел на свободу в конце 90-х.
https://ria.ru/20211201/skhiigumen-1761583866.html
https://ria.ru/20210923/arest-1751516638.html
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общество, москва, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, россия, религия, бывший схимонах сергий (николай романов), ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, среднеуральский женский монастырь
17:31 09.12.2021
 
Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала приговор

Защита бывшего схиигумена Сергия подала апелляционную жалобу на приговор

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов)
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия обжаловала приговор в 3,5 года колонии, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Павел Бабиков.
"Мы подали апелляционную жалобу на приговор", - сказал адвокат.
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 10:06Религия
Экс-схиигумен Сергий сможет общаться с тюремным священником, заявили в РПЦ
Измайловский суд Москвы ранее приговорил опального монаха к такому сроку за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Виновным он себя не признал.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца.
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря, хотя эта статья ему сейчас не вменялась, и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение - он отсидел 13 лет в тюрьме и вышел на свободу в конце 90-х.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:47
Суд в Екатеринбурге оставил под стражей помощника экс-схиигумена Сергия
 
РелигияОбществоМоскваСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН РоссииРоссияРелигияБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Ситуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСреднеуральский женский монастырь
 
 
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