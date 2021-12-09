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США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины
США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины - РИА Новости, 09.12.2021
США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины
США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, подозревая его в "значительной" коррупции, заявил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:56
2021-12-09T19:08
в мире
украина
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, подозревая его в "значительной" коррупции, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины (внесен в список санкций) за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти Украины. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также внесена в список санкций", - говорится в заявлении Блинкена.Также санкции по подозрению в коррупции введены против бывших чиновников и бизнесменов из Анголы, Либерии, Сальвадора, Никарагуа и Колумбии.
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в мире, украина, сша, энтони блинкен
18:56 09.12.2021 (обновлено: 19:08 09.12.2021)
 
США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины

США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Тупицкого и его жены

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, подозревая его в "значительной" коррупции, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины (внесен в список санкций) за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти Украины. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также внесена в список санкций", - говорится в заявлении Блинкена.
Также санкции по подозрению в коррупции введены против бывших чиновников и бизнесменов из Анголы, Либерии, Сальвадора, Никарагуа и Колумбии.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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В миреУкраинаСШАЭнтони Блинкен
 
 
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