https://ria.ru/20211209/sanktsii-1763000472.html

США внесли в санкционный список экс-советника Януковича

США внесли в санкционный список экс-советника Януковича - РИА Новости, 09.12.2021

США внесли в санкционный список экс-советника Януковича

Под ограничения США попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил Минфин. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:09

2021-12-09T18:09

2021-12-09T18:40

в мире

сша

виктор янукович

андрей портнов (политик)

санкции

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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Под ограничения США попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил Минфин. Американские власти расширили санкции по "закону Магнитского" против граждан некоторых стран. Помимо украинца, в списке оказались еще шесть человек из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора, а также семь организаций из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).США распространили ограничительные меры и на благотворительный фонд имени Портнова.В "список Магнитского" вносятся физические и юридические лица, причастные, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека. Санкции касаются блокировки активов и запрета американским гражданам иметь дело с попавшими под ограничения.

https://ria.ru/20210602/ssha-1735329061.html

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в мире, сша, виктор янукович, андрей портнов (политик), санкции