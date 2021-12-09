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США внесли в санкционный список экс-советника Януковича
США внесли в санкционный список экс-советника Януковича - РИА Новости, 09.12.2021
США внесли в санкционный список экс-советника Януковича
Под ограничения США попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил Минфин. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:09
2021-12-09T18:40
в мире
сша
виктор янукович
андрей портнов (политик)
санкции
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Под ограничения США попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил Минфин. Американские власти расширили санкции по "закону Магнитского" против граждан некоторых стран. Помимо украинца, в списке оказались еще шесть человек из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора, а также семь организаций из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).США распространили ограничительные меры и на благотворительный фонд имени Портнова.В "список Магнитского" вносятся физические и юридические лица, причастные, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека. Санкции касаются блокировки активов и запрета американским гражданам иметь дело с попавшими под ограничения.
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в мире, сша, виктор янукович, андрей портнов (политик), санкции
18:09 09.12.2021 (обновлено: 18:40 09.12.2021)
 
США внесли в санкционный список экс-советника Януковича

В Минфине США сообщили о внесении в санкционный список экс-советника Януковича Портнова

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Под ограничения США попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил Минфин.
Американские власти расширили санкции по "закону Магнитского" против граждан некоторых стран.
Помимо украинца, в списке оказались еще шесть человек из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора, а также семь организаций из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).
США распространили ограничительные меры и на благотворительный фонд имени Портнова.
В "список Магнитского" вносятся физические и юридические лица, причастные, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека. Санкции касаются блокировки активов и запрета американским гражданам иметь дело с попавшими под ограничения.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 19:57
США ввели санкции против болгарских компаний по закону Магнитского
 
В миреСШАВиктор ЯнуковичАндрей Портнов (политик)Санкции
 
 
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