https://ria.ru/20211209/sanktsii-1763000472.html
США внесли в санкционный список экс-советника Януковича
США внесли в санкционный список экс-советника Януковича - РИА Новости, 09.12.2021
США внесли в санкционный список экс-советника Януковича
Под ограничения США попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил Минфин. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:09
2021-12-09T18:09
2021-12-09T18:40
в мире
сша
виктор янукович
андрей портнов (политик)
санкции
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Под ограничения США попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил Минфин. Американские власти расширили санкции по "закону Магнитского" против граждан некоторых стран. Помимо украинца, в списке оказались еще шесть человек из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора, а также семь организаций из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).США распространили ограничительные меры и на благотворительный фонд имени Портнова.В "список Магнитского" вносятся физические и юридические лица, причастные, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека. Санкции касаются блокировки активов и запрета американским гражданам иметь дело с попавшими под ограничения.
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в мире, сша, виктор янукович, андрей портнов (политик), санкции
18:09 09.12.2021 (обновлено: 18:40 09.12.2021)
США внесли в санкционный список экс-советника Януковича
В Минфине США сообщили о внесении в санкционный список экс-советника Януковича Портнова