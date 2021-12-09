https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762978669.html

Болгары сравнили американских политиков с неандертальцами

"Совсем деградировали": болгары высказались о санкциях США против России - РИА Новости, 09.12.2021

Болгары сравнили американских политиков с неандертальцами

Читатели болгарских изданий "Факти" и "Дневник" негативно отреагировали на сообщения о возможном введении американских санкций против России. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:52

2021-12-09T16:52

2021-12-09T16:52

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели болгарских изданий "Факти" и "Дневник" негативно отреагировали на сообщения о возможном введении американских санкций против России."Русские давно хотят порвать с долларом — этой никчемной бумажкой, навязанной миру с помощью военной силы" — написал один из пользователей."Чем тогда вы отапливаться будете, брюссельцы? Ваша псевдоэкономика рухнет в мгновение ока. Хорошо, что у вас немного припасено из того, что было захвачено в колониальные времена", — добавил другой читатель.По мнению комментаторов, США осуществляют экономическую агрессию в одностороннем порядке."Какая наглая, неандертальская "политика" — замораживать валюту каждого, кто не пляшет под твою дудку! Совсем уже деградировали!" — возмутился один из пользователей."США покупают у России нефть, газ, редкие металлы, титан и — заметьте — уран. Плюс зерно, древесину и сталь. А что, если русские откажутся от оплаты в долларах и потребуют у американцев платить им в евро, юанях или, что еще лучше, золотом, что тогда делать?" — написал другой читатель.Сообщения о возможном ужесточении западных санкций против России в последнее время постоянно появляются на фоне заявлений о том, что Москва якобы усиливает "агрессивные действия" на границе с Украиной и даже готовит вторжение. В Кремле не раз опровергали подобные обвинения. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211209/swift-1762893299.html

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украина

сша

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, россия