Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762978669.html
Болгары сравнили американских политиков с неандертальцами
"Совсем деградировали": болгары высказались о санкциях США против России - РИА Новости, 09.12.2021
Болгары сравнили американских политиков с неандертальцами
Читатели болгарских изданий "Факти" и "Дневник" негативно отреагировали на сообщения о возможном введении американских санкций против России. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:52
2021-12-09T16:52
в мире
украина
сша
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319164_0:260:3180:2048_1920x0_80_0_0_3e1654f867e2ac2b958a0ce20f1ca9c2.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели болгарских изданий "Факти" и "Дневник" негативно отреагировали на сообщения о возможном введении американских санкций против России."Русские давно хотят порвать с долларом — этой никчемной бумажкой, навязанной миру с помощью военной силы" — написал один из пользователей."Чем тогда вы отапливаться будете, брюссельцы? Ваша псевдоэкономика рухнет в мгновение ока. Хорошо, что у вас немного припасено из того, что было захвачено в колониальные времена", — добавил другой читатель.По мнению комментаторов, США осуществляют экономическую агрессию в одностороннем порядке."Какая наглая, неандертальская "политика" — замораживать валюту каждого, кто не пляшет под твою дудку! Совсем уже деградировали!" — возмутился один из пользователей."США покупают у России нефть, газ, редкие металлы, титан и — заметьте — уран. Плюс зерно, древесину и сталь. А что, если русские откажутся от оплаты в долларах и потребуют у американцев платить им в евро, юанях или, что еще лучше, золотом, что тогда делать?" — написал другой читатель.Сообщения о возможном ужесточении западных санкций против России в последнее время постоянно появляются на фоне заявлений о том, что Москва якобы усиливает "агрессивные действия" на границе с Украиной и даже готовит вторжение. В Кремле не раз опровергали подобные обвинения. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211209/swift-1762893299.html
https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762872624.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319164_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_d79c5d44160dd9150e0b24aab08648c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дмитрий песков, россия
16:52 09.12.2021
 
"Совсем деградировали": болгары высказались о санкциях США против России

Читатели болгарских СМИ: псевдоэкономика ЕС рухнет в случае введения санкций против рубля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне
Сотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели болгарских изданий "Факти" и "Дневник" негативно отреагировали на сообщения о возможном введении американских санкций против России.
"Русские давно хотят порвать с долларом — этой никчемной бумажкой, навязанной миру с помощью военной силы" — написал один из пользователей.
"Чем тогда вы отапливаться будете, брюссельцы? Ваша псевдоэкономика рухнет в мгновение ока. Хорошо, что у вас немного припасено из того, что было захвачено в колониальные времена", — добавил другой читатель.
По мнению комментаторов, США осуществляют экономическую агрессию в одностороннем порядке.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
14:20
Бутина жестко ответила Бжезинскому на слова об отключении России от SWIFT
"Какая наглая, неандертальская "политика" — замораживать валюту каждого, кто не пляшет под твою дудку! Совсем уже деградировали!" — возмутился один из пользователей.
"США покупают у России нефть, газ, редкие металлы, титан и — заметьте — уран. Плюс зерно, древесину и сталь. А что, если русские откажутся от оплаты в долларах и потребуют у американцев платить им в евро, юанях или, что еще лучше, золотом, что тогда делать?" — написал другой читатель.
Сообщения о возможном ужесточении западных санкций против России в последнее время постоянно появляются на фоне заявлений о том, что Москва якобы усиливает "агрессивные действия" на границе с Украиной и даже готовит вторжение. В Кремле не раз опровергали подобные обвинения. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
09:40
В США увидели бесперспективность будущих санкций против России
 
В миреУкраинаСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Лента новостейМолния
Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС