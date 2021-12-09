Порошенко призвал Запад подготовить пакет "адских санкций" против России
Экс-президент Украины Порошенко: Запад должен подготовить адские санкции против России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что Запад должен подготовить пакет "адских санкций" против РФ.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к эскалации конфликта на востоке Украины. Со своей стороны, МИД РФ заявил, что Киев перебрасывает на восток Украины тяжелое вооружение, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику.
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"Жесткие санкции. Они нужны не после, а до того, как война уже произошла. Важно представить потенциальный пакет "адских санкций" до вторжения, чтобы цена за это была невыносимой", - сказал Порошенко во время видеосвязи с участниками онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?", его цитирует пресс-служба партии. Ранее Порошенко призывал ввести "адские санкции" против Белоруссии.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.