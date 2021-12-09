https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762968984.html

Порошенко призвал Запад подготовить пакет "адских санкций" против России

Порошенко призвал Запад подготовить пакет "адских санкций" против России - РИА Новости, 09.12.2021

Порошенко призвал Запад подготовить пакет "адских санкций" против России

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что Запад должен подготовить пакет "адских санкций" против РФ. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:21

2021-12-09T16:21

2021-12-09T16:21

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что Запад должен подготовить пакет "адских санкций" против РФ.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к эскалации конфликта на востоке Украины. Со своей стороны, МИД РФ заявил, что Киев перебрасывает на восток Украины тяжелое вооружение, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику."Жесткие санкции. Они нужны не после, а до того, как война уже произошла. Важно представить потенциальный пакет "адских санкций" до вторжения, чтобы цена за это была невыносимой", - сказал Порошенко во время видеосвязи с участниками онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?", его цитирует пресс-служба партии. Ранее Порошенко призывал ввести "адские санкции" против Белоруссии.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211124/klimkin-1760447218.html

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в мире, украина, нато, петр порошенко, россия