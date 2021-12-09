https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762872624.html

Санкциям США против России предрекли крах

В США увидели бесперспективность будущих санкций против России - РИА Новости, 09.12.2021

Санкциям США против России предрекли крах

Потенциальные санкции против России со стороны США могут не только не дать нужного эффекта, но и нанести ущерб европейским странам, пишет The New York Times. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:40

2021-12-09T09:40

2021-12-09T11:29

в мире

киев

сша

нато

газпром

swift

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Потенциальные санкции против России со стороны США могут не только не дать нужного эффекта, но и нанести ущерб европейским странам, пишет The New York Times."Исторически экономические ограничения имеют неоднозначные результаты, причем неудачных попыток оказать влияние было больше, чем успешных. Действия, которые могут быть направлены на главную составляющую российской экономики — нефтяной экспорт, — окажут серьезное воздействие на союзников США в Европе", — считает журналистка Патрисия Коэн.По ее мнению, это применимо и к ситуации с "Северным потоком — 2". Если наложить санкции на "Газпром", такая мера затронет и Россию, и Европу.Самым тяжелым ударом по российской экономике стало бы отключение от SWIFT, отмечает Коэн. Но, полагает она, такой шаг не гарантирует смены политического курса Кремля, а Европе будет нанесен колоссальный ущерб, так как ее внешнеэкономические связи с Россией достаточно развиты.Сообщения о возможном ужесточении западных санкций против России и, в частности, об отключении ее от SWIFT постоянно появляются в последнее время на фоне заявлений о том, что Москва якобы усиливает "агрессивные действия" на границе с Украиной и даже готовит вторжение. В Кремле не раз опровергали подобные обвинения. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.Что касается отключения от SWIFT, то в Москве не раз заявляли, что не ощущают угрозы: по словам представителя системы в России Романа Чернова, это никому не выгодно. В Центробанке также отмечали, что не видят подобных рисков, кроме того, для собственной защищенности в стране создали Систему передачи финансовых сообщений.

https://ria.ru/20211209/udar-1762863470.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, нато, газпром, swift, северный поток — 2, россия