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Более 30 тысяч жителей МО получат бесплатные путевки в санатории
Более 30 тысяч жителей МО получат бесплатные путевки в санатории - РИА Новости, 09.12.2021
Более 30 тысяч жителей МО получат бесплатные путевки в санатории
Более 30 тысяч жителей Московской области смогут получить бесплатные путевки в санатории Крыма, Кавказских Минеральных Вод и Краснодарского края в 2022 году. Об РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:53
2021-12-09T19:53
2021-12-09T19:53
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Московской области смогут получить бесплатные путевки в санатории Крыма, Кавказских Минеральных Вод и Краснодарского края в 2022 году. Об этом сообщил телеканал "360".Все подробности жители МО могут узнать на портале "Госуслуги", в разделе "Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками".
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