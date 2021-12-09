https://ria.ru/20211209/samooborona-1762962329.html
Путин призвал проанализировать дела о самообороне и защитить людей
Путин призвал проанализировать дела о самообороне и защитить людей - РИА Новости, 09.12.2021
Путин призвал проанализировать дела о самообороне и защитить людей
Президент России Владимир Путин пообещал поручить Верховному суду обобщить судебную практику по делам о превышении самообороны и в случае необходимости... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:57
2021-12-09T15:57
2021-12-09T17:22
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить Верховному суду обобщить судебную практику по делам о превышении самообороны и в случае необходимости представить предложения по совершенствованию действующих норм."Мы должны подходить к этому вопросу очень профессионально. Мы с вами знаем, я уже боюсь неточно сформулировать, но в целом, мы как юристы с вами понимаем, что смысл всех этих норм заключается в том, чтоб средства защиты соответствовали средствам нападения и не превышали тех средств нападения, которые используются преступниками. Но, конечно, надо внимательно смотреть и анализировать, что происходит на практике", - сказал Путин на встрече с правозащитниками."Проанализивать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Давайте так и сделаем. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать, и если есть необходимость, представить свои предложения по совершенствованию этих норм регулирования" , - пообещал глава государства.
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"Защитить людей, безусловно, нужно" – Путин о фактах превышения самообороны
Президент России Владимир Путин пообещал поручить Верховному суду обобщить судебную практику по делам о превышении самообороны и в случае необходимости представить предложения по совершенствованию действующих норм.
2021-12-09T15:57
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общество, владимир путин, россия
15:57 09.12.2021 (обновлено: 17:22 09.12.2021)
Путин призвал проанализировать дела о самообороне и защитить людей
Президент Путин призвал проанализировать дела о превышении самообороне и защитить людей
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
пообещал поручить Верховному суду обобщить судебную практику по делам о превышении самообороны и в случае необходимости представить предложения по совершенствованию действующих норм.
"Мы должны подходить к этому вопросу очень профессионально. Мы с вами знаем, я уже боюсь неточно сформулировать, но в целом, мы как юристы с вами понимаем, что смысл всех этих норм заключается в том, чтоб средства защиты соответствовали средствам нападения и не превышали тех средств нападения, которые используются преступниками. Но, конечно, надо внимательно смотреть и анализировать, что происходит на практике", - сказал Путин на встрече с правозащитниками.
"Проанализивать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Давайте так и сделаем. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать, и если есть необходимость, представить свои предложения по совершенствованию этих норм регулирования" , - пообещал глава государства.