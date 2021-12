https://ria.ru/20211209/samolet-1762909078.html

В Белоруссии назвали материал NYT о посадке самолета с Протасевичем вбросом

2021-12-09T12:40

МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал в New York Times, в котором опубликованы слова диспетчера, якобы работавшего во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска, сообщило в четверг агентство Sputnik.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке, теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля. По данным издания, ситуацией во время майских событий в диспетчерской вышке руководил офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке."Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом" , - говорится в сообщении агентства.

