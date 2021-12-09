Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/samolet-1762909078.html
В Белоруссии назвали материал NYT о посадке самолета с Протасевичем вбросом
В Белоруссии назвали материал NYT о посадке самолета с Протасевичем вбросом - РИА Новости, 09.12.2021
В Белоруссии назвали материал NYT о посадке самолета с Протасевичем вбросом
Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал в New York Times, в котором опубликованы слова... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:40
2021-12-09T14:26
ryanair
задержание основателя telegram-канала nexta
в мире
белоруссия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733536779_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_162e1b3754f43b7defe77e2c6abab524.jpg
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал в New York Times, в котором опубликованы слова диспетчера, якобы работавшего во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска, сообщило в четверг агентство Sputnik.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке, теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля. По данным издания, ситуацией во время майских событий в диспетчерской вышке руководил офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке."Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом" , - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20211209/versiya-1762858383.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спецтехника у минского аэропорта, где экстренно сел самолет Ryanair
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы.
2021-12-09T12:40
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733536779_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7d6c00683ce5dddfec4f196629198272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ryanair, задержание основателя telegram-канала nexta, в мире, белоруссия, минск
12:40 09.12.2021 (обновлено: 14:26 09.12.2021)
 
В Белоруссии назвали материал NYT о посадке самолета с Протасевичем вбросом

Представитель Минтранса Сикорский счел статью NYT о посадке самолета Ryanair вбросом

Читать ria.ru в
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал в New York Times, в котором опубликованы слова диспетчера, якобы работавшего во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска, сообщило в четверг агентство Sputnik.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке, теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля. По данным издания, ситуацией во время майских событий в диспетчерской вышке руководил офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке.
"Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом" , - говорится в сообщении агентства.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 02:10
NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
 
RyanairЗадержание основателя Telegram-канала NextaВ миреБелоруссияМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Лента новостейМолния
Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС