https://ria.ru/20211209/samolet-1762909078.html
В Белоруссии назвали материал NYT о посадке самолета с Протасевичем вбросом
В Белоруссии назвали материал NYT о посадке самолета с Протасевичем вбросом - РИА Новости, 09.12.2021
В Белоруссии назвали материал NYT о посадке самолета с Протасевичем вбросом
Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал в New York Times, в котором опубликованы слова... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:40
2021-12-09T12:40
2021-12-09T14:26
ryanair
задержание основателя telegram-канала nexta
в мире
белоруссия
минск
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал в New York Times, в котором опубликованы слова диспетчера, якобы работавшего во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска, сообщило в четверг агентство Sputnik.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке, теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля. По данным издания, ситуацией во время майских событий в диспетчерской вышке руководил офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке."Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом" , - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20211209/versiya-1762858383.html
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Спецтехника у минского аэропорта, где экстренно сел самолет Ryanair
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы.
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ryanair, задержание основателя telegram-канала nexta, в мире, белоруссия, минск
12:40 09.12.2021 (обновлено: 14:26 09.12.2021)
В Белоруссии назвали материал NYT о посадке самолета с Протасевичем вбросом
Представитель Минтранса Сикорский счел статью NYT о посадке самолета Ryanair вбросом