https://ria.ru/20211209/sammit-1762942065.html

В мире критикуют американский "саммит за демократию"

В мире критикуют американский "саммит за демократию" - РИА Новости, 09.12.2021

В мире критикуют американский "саммит за демократию"

Президент США Джо Байден проведет виртуальный саммит в поддержку демократии 9-10 декабря. Хотя Вашингтон заявляет, что саммит будет посвящен "инициативам по... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:01

2021-12-09T15:01

2021-12-09T17:04

сша

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китай

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ван и (политик)

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МОСКВА 9 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Президент США Джо Байден проведет виртуальный саммит в поддержку демократии 9-10 декабря. Хотя Вашингтон заявляет, что саммит будет посвящен "инициативам по защите демократии и прав человека", детали свидетельствуют, что это не единственная цель. Некоторые страны полагают, что настоящая цель саммита – попытка США консолидировать единый фронт против того, что в Белом доме считают "величайшими угрозами, с которыми сегодня сталкиваются демократии". Что думают в России и Китае – в материале проекта "Россия-Китай: главное".За демократию или гегемонию?"Саммит за демократию" США не имеет ничего общего с демократией. Напротив, это "прикрытие, чтобы отвлечь внимание от внутренних противоречий в США, и инструмент для продвижения геополитических целей". Такие мнения о мероприятии, которое пройдет онлайн 9 и 10 декабря, высказали в Пекине. Саммит не служит объединению, а напротив, разжигает противостояние между странами на идеологической основе. А история уже не раз показывала, что это не приводит ни к чему хорошему.В китайском МИД указали, что США, исходя из собственных критериев, причислили половину стран и регионов мира к категории "демократия", а вторую половину назвали "недемократическими странами". Такой шаг сам по себе противоречит духу демократии, заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.Раз уж сегодня мир сталкивается с такими серьезными проблемами, как COVID-19, изменение климата, терроризм и экономические проблемы, ему не нужен саммит, который провоцирует раскол и конфронтацию. Вместо этого мир должен поддерживать многосторонность, укреплять солидарность и сотрудничество и совместно решать общие проблемы, отмечают в Китае.Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что цель США не в демократии, а в гегемонии. "США стремятся вмешиваться во внутренние дела других стран под знаменем демократии и злоупотреблять демократическими ценностями для создания разногласий", — заявил он. Более того, в США сейчас столько социальных проблем, что говорить сейчас о демократии – лицемерие со стороны Белого дома, добавил он.Министр подчеркнул, что Пекин готов к обмену мнениями со странами по вопросам демократии и прав человека. Однако подобные обсуждения должны проводиться на платформах ООН на равноправной основе и в духе взаимного уважения, а не в узком кругу "избранных".По его словам, далеко не все страны согласны, что США имеют право устанавливать стандарты для других стран и требовать от других государств следовать демократии в американском стиле. Более того, министр уверен: если спросить международное сообщество, считает ли оно США примером идеальной демократии, результат может разочаровать Вашингтон.Мнение неприглашенныхВ отношении целей саммита высказались и представители других стран, в том числе, России.США нужно уладить свои нерешенные проблемы, преодолеть раскол в обществе, прежде чем заниматься "экспортом демократии", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.В МИД РФ отметили, что, пытаясь примерить на себя роль "глобального демократического лидера", США уже много лет лидируют в мире по числу заключенных в тюрьмах (более 2 миллионов человек)."Условия содержания во многих пенитенциарных учреждениях унижают человеческое достоинство. Вашингтон продолжает замалчивать случаи применения пыток в спецтюрьме Гуантанамо. Спецслужбам США принадлежит авторство беспрецедентной для современного мира практики создания тайных тюрем на территориях союзных государств", - напомнили в МИД РФ.Также отмечается, что лоббизм в США фактически является узаконенной формой коррупции.Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи сказал, что демократический саммит -- "чисто политическое мероприятие", и он не жалеет, что Таиланд не был приглашен.СМИ стран Ближнего Востока, таких как Египет, Саудовская Аравия и Израиль, отмечают, что американский стиль демократии привел к гибели людей и саботажу в регионе и во всем мире.Всего на саммит демократий Вашингтон пригласил 110 стран и регионов. Однако, и сам формат, и выбор участников вызвал много вопросов. Во-первых, мероприятие не является встречей узкого круга глав государств, как саммит "Большой семерки" или БРИКС. В "саммите" участвуют более сотни стран, и некоторые из них будут представлять министры, поэтому он больше похоже на форум.Кроме того, среди приглашенных оказался Тайвань, который является провинцией КНР. Штаты также придерживаются принципа "единого Китая". Однако Тайбэй значится в списке приглашенных.Другие участники тоже вызывают вопросы, причем, и у западных исследователей. Некоторые аналитики отмечают, что не все приглашенные являются демократиями. Так, согласно отчету Freedom House за 2021 год, большинство приглашенных - 77 стран - считаются "свободными" или полностью демократическими. Еще 31 государство считается "частично свободным". Наконец, три страны попадают в категорию "несвободных". И если саммит "за демократию", то почему их пригласили? Один из возможных ответов на этот вопрос заключается в том, что истинная причина собрания – выступить не "за" что-то, а "против" кого-то. В частности, речь может идти о создании коалиции стран, чтобы противостоять России и Китаю.В последний год администрации Трампа бывший госсекретарь Майк Помпео призвал к созданию "Альянса демократий" для сдерживания КНР. Некоторые пользователи соцсетей шутили, что, возможно, лучшее название для мероприятия - не "Саммит демократий", а "Конференция для разговоров о противодействии Китаю и России". Громоздко, но точнее выражает суть.

https://ria.ru/20211130/lavrov-1761416504.html

https://ria.ru/20211128/polyanskiy-1761097085.html

https://ria.ru/20211125/sammit-1760696527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/sammit-1760484413.html

сша

китай

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сша, оон, китай, джо байден, брикс, ван и (политик), майк помпео, россия