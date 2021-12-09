Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/sammit-1762942065.html
В мире критикуют американский "саммит за демократию"
В мире критикуют американский "саммит за демократию" - РИА Новости, 09.12.2021
В мире критикуют американский "саммит за демократию"
Президент США Джо Байден проведет виртуальный саммит в поддержку демократии 9-10 декабря. Хотя Вашингтон заявляет, что саммит будет посвящен "инициативам по... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:01
2021-12-09T17:04
сша
оон
китай
джо байден
брикс
ван и (политик)
майк помпео
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762981541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4366323e47b7f1d48b30d82fa763dcd.jpg
МОСКВА 9 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Президент США Джо Байден проведет виртуальный саммит в поддержку демократии 9-10 декабря. Хотя Вашингтон заявляет, что саммит будет посвящен "инициативам по защите демократии и прав человека", детали свидетельствуют, что это не единственная цель. Некоторые страны полагают, что настоящая цель саммита – попытка США консолидировать единый фронт против того, что в Белом доме считают "величайшими угрозами, с которыми сегодня сталкиваются демократии". Что думают в России и Китае – в материале проекта "Россия-Китай: главное".За демократию или гегемонию?"Саммит за демократию" США не имеет ничего общего с демократией. Напротив, это "прикрытие, чтобы отвлечь внимание от внутренних противоречий в США, и инструмент для продвижения геополитических целей". Такие мнения о мероприятии, которое пройдет онлайн 9 и 10 декабря, высказали в Пекине. Саммит не служит объединению, а напротив, разжигает противостояние между странами на идеологической основе. А история уже не раз показывала, что это не приводит ни к чему хорошему.В китайском МИД указали, что США, исходя из собственных критериев, причислили половину стран и регионов мира к категории "демократия", а вторую половину назвали "недемократическими странами". Такой шаг сам по себе противоречит духу демократии, заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.Раз уж сегодня мир сталкивается с такими серьезными проблемами, как COVID-19, изменение климата, терроризм и экономические проблемы, ему не нужен саммит, который провоцирует раскол и конфронтацию. Вместо этого мир должен поддерживать многосторонность, укреплять солидарность и сотрудничество и совместно решать общие проблемы, отмечают в Китае.Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что цель США не в демократии, а в гегемонии. "США стремятся вмешиваться во внутренние дела других стран под знаменем демократии и злоупотреблять демократическими ценностями для создания разногласий", — заявил он. Более того, в США сейчас столько социальных проблем, что говорить сейчас о демократии – лицемерие со стороны Белого дома, добавил он.Министр подчеркнул, что Пекин готов к обмену мнениями со странами по вопросам демократии и прав человека. Однако подобные обсуждения должны проводиться на платформах ООН на равноправной основе и в духе взаимного уважения, а не в узком кругу "избранных".По его словам, далеко не все страны согласны, что США имеют право устанавливать стандарты для других стран и требовать от других государств следовать демократии в американском стиле. Более того, министр уверен: если спросить международное сообщество, считает ли оно США примером идеальной демократии, результат может разочаровать Вашингтон.Мнение неприглашенныхВ отношении целей саммита высказались и представители других стран, в том числе, России.США нужно уладить свои нерешенные проблемы, преодолеть раскол в обществе, прежде чем заниматься "экспортом демократии", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.В МИД РФ отметили, что, пытаясь примерить на себя роль "глобального демократического лидера", США уже много лет лидируют в мире по числу заключенных в тюрьмах (более 2 миллионов человек)."Условия содержания во многих пенитенциарных учреждениях унижают человеческое достоинство. Вашингтон продолжает замалчивать случаи применения пыток в спецтюрьме Гуантанамо. Спецслужбам США принадлежит авторство беспрецедентной для современного мира практики создания тайных тюрем на территориях союзных государств", - напомнили в МИД РФ.Также отмечается, что лоббизм в США фактически является узаконенной формой коррупции.Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи сказал, что демократический саммит -- "чисто политическое мероприятие", и он не жалеет, что Таиланд не был приглашен.СМИ стран Ближнего Востока, таких как Египет, Саудовская Аравия и Израиль, отмечают, что американский стиль демократии привел к гибели людей и саботажу в регионе и во всем мире.Всего на саммит демократий Вашингтон пригласил 110 стран и регионов. Однако, и сам формат, и выбор участников вызвал много вопросов. Во-первых, мероприятие не является встречей узкого круга глав государств, как саммит "Большой семерки" или БРИКС. В "саммите" участвуют более сотни стран, и некоторые из них будут представлять министры, поэтому он больше похоже на форум.Кроме того, среди приглашенных оказался Тайвань, который является провинцией КНР. Штаты также придерживаются принципа "единого Китая". Однако Тайбэй значится в списке приглашенных.Другие участники тоже вызывают вопросы, причем, и у западных исследователей. Некоторые аналитики отмечают, что не все приглашенные являются демократиями. Так, согласно отчету Freedom House за 2021 год, большинство приглашенных - 77 стран - считаются "свободными" или полностью демократическими. Еще 31 государство считается "частично свободным". Наконец, три страны попадают в категорию "несвободных". И если саммит "за демократию", то почему их пригласили? Один из возможных ответов на этот вопрос заключается в том, что истинная причина собрания – выступить не "за" что-то, а "против" кого-то. В частности, речь может идти о создании коалиции стран, чтобы противостоять России и Китаю.В последний год администрации Трампа бывший госсекретарь Майк Помпео призвал к созданию "Альянса демократий" для сдерживания КНР. Некоторые пользователи соцсетей шутили, что, возможно, лучшее название для мероприятия - не "Саммит демократий", а "Конференция для разговоров о противодействии Китаю и России". Громоздко, но точнее выражает суть.
https://ria.ru/20211130/lavrov-1761416504.html
https://ria.ru/20211128/polyanskiy-1761097085.html
https://ria.ru/20211125/sammit-1760696527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/sammit-1760484413.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762981541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e49e9f54833492bda3a0e95ce47d4f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, оон, китай, джо байден, брикс, ван и (политик), майк помпео, россия
15:01 09.12.2021 (обновлено: 17:04 09.12.2021)
 

В мире критикуют американский "саммит за демократию"

© AP Photo / Susan WalshОткрытие "Саммита за демократию" в Вашингтоне
Открытие Саммита за демократию в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА 9 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Президент США Джо Байден проведет виртуальный саммит в поддержку демократии 9-10 декабря. Хотя Вашингтон заявляет, что саммит будет посвящен "инициативам по защите демократии и прав человека", детали свидетельствуют, что это не единственная цель. Некоторые страны полагают, что настоящая цель саммита – попытка США консолидировать единый фронт против того, что в Белом доме считают "величайшими угрозами, с которыми сегодня сталкиваются демократии". Что думают в России и Китае – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

За демократию или гегемонию?

"Саммит за демократию" США не имеет ничего общего с демократией. Напротив, это "прикрытие, чтобы отвлечь внимание от внутренних противоречий в США, и инструмент для продвижения геополитических целей". Такие мнения о мероприятии, которое пройдет онлайн 9 и 10 декабря, высказали в Пекине. Саммит не служит объединению, а напротив, разжигает противостояние между странами на идеологической основе. А история уже не раз показывала, что это не приводит ни к чему хорошему.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 11:44
Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, заявил Лавров
В китайском МИД указали, что США, исходя из собственных критериев, причислили половину стран и регионов мира к категории "демократия", а вторую половину назвали "недемократическими странами". Такой шаг сам по себе противоречит духу демократии, заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.
Раз уж сегодня мир сталкивается с такими серьезными проблемами, как COVID-19, изменение климата, терроризм и экономические проблемы, ему не нужен саммит, который провоцирует раскол и конфронтацию. Вместо этого мир должен поддерживать многосторонность, укреплять солидарность и сотрудничество и совместно решать общие проблемы, отмечают в Китае.
Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что цель США не в демократии, а в гегемонии. "США стремятся вмешиваться во внутренние дела других стран под знаменем демократии и злоупотреблять демократическими ценностями для создания разногласий", — заявил он. Более того, в США сейчас столько социальных проблем, что говорить сейчас о демократии – лицемерие со стороны Белого дома, добавил он.
Министр подчеркнул, что Пекин готов к обмену мнениями со странами по вопросам демократии и прав человека. Однако подобные обсуждения должны проводиться на платформах ООН на равноправной основе и в духе взаимного уважения, а не в узком кругу "избранных".
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 04:14
Российский дипломат заявил, что "саммит за демократию" может подорвать ООН
По его словам, далеко не все страны согласны, что США имеют право устанавливать стандарты для других стран и требовать от других государств следовать демократии в американском стиле. Более того, министр уверен: если спросить международное сообщество, считает ли оно США примером идеальной демократии, результат может разочаровать Вашингтон.

Мнение неприглашенных

В отношении целей саммита высказались и представители других стран, в том числе, России.
США нужно уладить свои нерешенные проблемы, преодолеть раскол в обществе, прежде чем заниматься "экспортом демократии", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
"Прежде чем приниматься за "экспорт демократии", призываем североамериканских партнеров сначала уладить нерешенные проблемы у себя дома, попробовать преодолеть углубляющийся раскол в обществе по вопросам этики, ценностей, видения своего прошлого и будущего", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что, пытаясь примерить на себя роль "глобального демократического лидера", США уже много лет лидируют в мире по числу заключенных в тюрьмах (более 2 миллионов человек).
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 13:23
В МИД раскритиковали организуемый США "саммит за демократию"
"Условия содержания во многих пенитенциарных учреждениях унижают человеческое достоинство. Вашингтон продолжает замалчивать случаи применения пыток в спецтюрьме Гуантанамо. Спецслужбам США принадлежит авторство беспрецедентной для современного мира практики создания тайных тюрем на территориях союзных государств", - напомнили в МИД РФ.
Также отмечается, что лоббизм в США фактически является узаконенной формой коррупции.
"Представители органов законодательной власти де-факто контролируются крупным бизнесом. Как внутри страны, так и за ее пределами они отстаивают в первую очередь интересы своих "спонсоров", как правило – частных корпораций, а не народа, не избирателей", - подчеркнули в МИД РФ.
Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи сказал, что демократический саммит -- "чисто политическое мероприятие", и он не жалеет, что Таиланд не был приглашен.
СМИ стран Ближнего Востока, таких как Египет, Саудовская Аравия и Израиль, отмечают, что американский стиль демократии привел к гибели людей и саботажу в регионе и во всем мире.
Всего на саммит демократий Вашингтон пригласил 110 стран и регионов. Однако, и сам формат, и выбор участников вызвал много вопросов. Во-первых, мероприятие не является встречей узкого круга глав государств, как саммит "Большой семерки" или БРИКС. В "саммите" участвуют более сотни стран, и некоторые из них будут представлять министры, поэтому он больше похоже на форум.
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джл Байдена - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 11:48Сказано в эфире
"Прошлый век": Россию не позвали на "Саммит за демократию"
Кроме того, среди приглашенных оказался Тайвань, который является провинцией КНР. Штаты также придерживаются принципа "единого Китая". Однако Тайбэй значится в списке приглашенных.
Другие участники тоже вызывают вопросы, причем, и у западных исследователей. Некоторые аналитики отмечают, что не все приглашенные являются демократиями. Так, согласно отчету Freedom House за 2021 год, большинство приглашенных - 77 стран - считаются "свободными" или полностью демократическими. Еще 31 государство считается "частично свободным". Наконец, три страны попадают в категорию "несвободных". И если саммит "за демократию", то почему их пригласили? Один из возможных ответов на этот вопрос заключается в том, что истинная причина собрания – выступить не "за" что-то, а "против" кого-то. В частности, речь может идти о создании коалиции стран, чтобы противостоять России и Китаю.
В последний год администрации Трампа бывший госсекретарь Майк Помпео призвал к созданию "Альянса демократий" для сдерживания КНР. Некоторые пользователи соцсетей шутили, что, возможно, лучшее название для мероприятия - не "Саммит демократий", а "Конференция для разговоров о противодействии Китаю и России". Громоздко, но точнее выражает суть.
 
СШАООНКитайДжо БайденБРИКСВан И (политик)Майк ПомпеоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Лента новостейМолния
Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС