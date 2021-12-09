https://ria.ru/20211209/samarskiy_universitet-1762805194.html

Ученые предложили научить искусственный интеллект писать рассказы

Ученые предложили научить искусственный интеллект писать рассказы - РИА Новости, 09.12.2021

Ученые предложили научить искусственный интеллект писать рассказы

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) предложили новый подход в обучении... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:00

2021-12-09T09:00

2021-12-09T09:00

наука

технологии

навигатор абитуриента

университетская наука

самарский университет

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565055674_0:59:1121:690_1920x0_80_0_0_7184f21d8ae20dd5caf9401de1b9a87e.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) предложили новый подход в обучении искусственного интеллекта (ИИ) с помощью написания рассказов, похожих на произведения, созданные человеком. По их мнению, для этого ИИ должен научиться анализировать поведение человека и написанные людьми художественные тексты.Искусственный интеллект активно внедряется в современную жизнь людей, выполняя все больше функций в различных сферах, и ученые стараются использовать его способность к самообучению на пользу человечеству. До сих пор исследователи не связывали развитие способностей искусственного интеллекта к сочинению художественных историй и научное исследование человеческого поведения. Ученые Самарского университета предложили рассмотреть эти темы вместе и предположили, что художественные тексты можно использовать как эмпирический источник описаний человеческого поведения. Их нужно анализировать с помощью ИИ; в то же время, можно научить алгоритмы писать качественные тексты, только принимая во внимание анализ поведения.Анализируя поведение человека, ученые из Самары опирались, прежде всего, на теории американского психолога Курта Левина. Они предложили разбивать каждый рассказ на фрагменты, включающие описания социального статуса персонажа, его психофизиологического состояния, обстоятельств и его поведения, а затем анализировать связи между этими переменными. По его словам, пока ИИ сочиняют очень примитивные рассказы. Одна из причин в том, что не только программа, но и сами люди плохо понимают основы человеческого поведения."Лучшее понимание человеческого поведения может широко применяться во всех сферах, начиная с разработки ИИ и его коммуникации с человеком, и заканчивая медициной и другими областями", — добавил Сериков.Ученые Самарского университета принципиально описали проблему и возможный метод ее решения. Авторы рассчитывают заинтересовать своим исследованием программистов, которые создадут нейронную сеть, способную анализировать художественные тексты, и помогут научить ИИ лучше понимать поведение людей.

https://ria.ru/20201120/mifi-1585311318.html

https://ria.ru/20211011/bfu-1753533835.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, наука