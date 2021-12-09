Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211209/samarskiy_universitet-1762805194.html
Ученые предложили научить искусственный интеллект писать рассказы
Ученые предложили научить искусственный интеллект писать рассказы - РИА Новости, 09.12.2021
Ученые предложили научить искусственный интеллект писать рассказы
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) предложили новый подход в обучении... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:00
2021-12-09T09:00
наука
технологии
навигатор абитуриента
университетская наука
самарский университет
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565055674_0:59:1121:690_1920x0_80_0_0_7184f21d8ae20dd5caf9401de1b9a87e.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) предложили новый подход в обучении искусственного интеллекта (ИИ) с помощью написания рассказов, похожих на произведения, созданные человеком. По их мнению, для этого ИИ должен научиться анализировать поведение человека и написанные людьми художественные тексты.Искусственный интеллект активно внедряется в современную жизнь людей, выполняя все больше функций в различных сферах, и ученые стараются использовать его способность к самообучению на пользу человечеству. До сих пор исследователи не связывали развитие способностей искусственного интеллекта к сочинению художественных историй и научное исследование человеческого поведения. Ученые Самарского университета предложили рассмотреть эти темы вместе и предположили, что художественные тексты можно использовать как эмпирический источник описаний человеческого поведения. Их нужно анализировать с помощью ИИ; в то же время, можно научить алгоритмы писать качественные тексты, только принимая во внимание анализ поведения.Анализируя поведение человека, ученые из Самары опирались, прежде всего, на теории американского психолога Курта Левина. Они предложили разбивать каждый рассказ на фрагменты, включающие описания социального статуса персонажа, его психофизиологического состояния, обстоятельств и его поведения, а затем анализировать связи между этими переменными. По его словам, пока ИИ сочиняют очень примитивные рассказы. Одна из причин в том, что не только программа, но и сами люди плохо понимают основы человеческого поведения."Лучшее понимание человеческого поведения может широко применяться во всех сферах, начиная с разработки ИИ и его коммуникации с человеком, и заканчивая медициной и другими областями", — добавил Сериков.Ученые Самарского университета принципиально описали проблему и возможный метод ее решения. Авторы рассчитывают заинтересовать своим исследованием программистов, которые создадут нейронную сеть, способную анализировать художественные тексты, и помогут научить ИИ лучше понимать поведение людей.
https://ria.ru/20201120/mifi-1585311318.html
https://ria.ru/20211011/bfu-1753533835.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565055674_62:0:1059:748_1920x0_80_0_0_75e1f177ae6303119a278ccb082f457c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, наука
09:00 09.12.2021
 

Ученые предложили научить искусственный интеллект писать рассказы

© Фото : Пресс-служба Самарского университетаИсследования с использованием искусственного интеллекта
Исследования с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Пресс-служба Самарского университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) предложили новый подход в обучении искусственного интеллекта (ИИ) с помощью написания рассказов, похожих на произведения, созданные человеком. По их мнению, для этого ИИ должен научиться анализировать поведение человека и написанные людьми художественные тексты.
Искусственный интеллект активно внедряется в современную жизнь людей, выполняя все больше функций в различных сферах, и ученые стараются использовать его способность к самообучению на пользу человечеству. До сих пор исследователи не связывали развитие способностей искусственного интеллекта к сочинению художественных историй и научное исследование человеческого поведения.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 09:00Наука
Новая российская технология позволит заменить человека еще в одной сфере
Ученые Самарского университета предложили рассмотреть эти темы вместе и предположили, что художественные тексты можно использовать как эмпирический источник описаний человеческого поведения. Их нужно анализировать с помощью ИИ; в то же время, можно научить алгоритмы писать качественные тексты, только принимая во внимание анализ поведения.
Анализируя поведение человека, ученые из Самары опирались, прежде всего, на теории американского психолога Курта Левина. Они предложили разбивать каждый рассказ на фрагменты, включающие описания социального статуса персонажа, его психофизиологического состояния, обстоятельств и его поведения, а затем анализировать связи между этими переменными.

"Это позволяет формулировать дескриптивную грамматику типичного для данной культуры и эпохи поведения и устанавливать правила примерно такого вида. Такой-то персонаж в таком-то типичном состоянии и при таких-то типичных обстоятельствах может реализовать такие-то типичные формы поведения", — рассказал автор работы, доцент кафедры философии Самарского университета Андрей Сериков.

По его словам, пока ИИ сочиняют очень примитивные рассказы. Одна из причин в том, что не только программа, но и сами люди плохо понимают основы человеческого поведения.
"Лучшее понимание человеческого поведения может широко применяться во всех сферах, начиная с разработки ИИ и его коммуникации с человеком, и заканчивая медициной и другими областями", — добавил Сериков.
Ученые Самарского университета принципиально описали проблему и возможный метод ее решения. Авторы рассчитывают заинтересовать своим исследованием программистов, которые создадут нейронную сеть, способную анализировать художественные тексты, и помогут научить ИИ лучше понимать поведение людей.
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 09:00Наука
Две головы лучше. Зачем мозгу искусственный разум?
 
НаукаТехнологииНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСамарский университетНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Лента новостейМолния
Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС