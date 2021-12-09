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В Самаре будут судить троих молодых людей за стрельбу в центре города
В Самаре будут судить троих молодых людей за стрельбу в центре города - РИА Новости, 09.12.2021
В Самаре будут судить троих молодых людей за стрельбу в центре города
Железнодорожный суд Самары рассмотрит уголовное дело о хулиганстве в отношении трех молодых людей, устроивших стрельбу в центре города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:26
2021-12-09T12:26
происшествия
самара
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САМАРА, 9 дек – РИА Новости. Железнодорожный суд Самары рассмотрит уголовное дело о хулиганстве в отношении трех молодых людей, устроивших стрельбу в центре города, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля автомат и несколько раз выстрелил в воздух. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".По данным ГУМВД по региону, инцидент со стрельбой на улице Некрасовской в Самаре произошел ночью 11 сентября. Через несколько дней полицейские задержали первого участника стрельбы – безработного, ранее не судимого местного жителя. Согласно его показаниям, в тот день он и его друзья решили провести время в развлекательном заведении. Перед тем, как зайти в бар молодые люди решили ради забавы зажечь фейерверки. Когда они закончились, обвиняемый достал из багажника автомат и произвел несколько выстрелов в воздух. Позже полицейские задержали остальных участников стрельбы – ранее не судимых двух студентов самарских вузов."В декабре следственной частью СУ Управления МВД России по городу Самаре расследование уголовного дела окончено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Железнодорожный районный суд города Самары для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в своем поступке молодые люди раскаялись и попросили прощения у жителей Самары, которым доставили беспокойство. В общей сложности, по информации полиции, у молодых людей изъяли три единицы оружия, из которого ночью 11 сентября производились выстрелы. Согласно заключению эксперта, представленные на исследование два пистолета и автомат - это оружие, предназначенное для имитации выстрела из них холостыми патронами.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/samara-1758607677.html
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РИА Новости
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происшествия, самара
12:26 09.12.2021
 
В Самаре будут судить троих молодых людей за стрельбу в центре города

Суд Самары рассмотрит уголовное дело молодых людей, устроивших стрельбу в центре города

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
САМАРА, 9 дек – РИА Новости. Железнодорожный суд Самары рассмотрит уголовное дело о хулиганстве в отношении трех молодых людей, устроивших стрельбу в центре города, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля автомат и несколько раз выстрелил в воздух. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".
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По данным ГУМВД по региону, инцидент со стрельбой на улице Некрасовской в Самаре произошел ночью 11 сентября. Через несколько дней полицейские задержали первого участника стрельбы – безработного, ранее не судимого местного жителя. Согласно его показаниям, в тот день он и его друзья решили провести время в развлекательном заведении. Перед тем, как зайти в бар молодые люди решили ради забавы зажечь фейерверки. Когда они закончились, обвиняемый достал из багажника автомат и произвел несколько выстрелов в воздух. Позже полицейские задержали остальных участников стрельбы – ранее не судимых двух студентов самарских вузов.
"В декабре следственной частью СУ Управления МВД России по городу Самаре расследование уголовного дела окончено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Железнодорожный районный суд города Самары для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в своем поступке молодые люди раскаялись и попросили прощения у жителей Самары, которым доставили беспокойство. В общей сложности, по информации полиции, у молодых людей изъяли три единицы оружия, из которого ночью 11 сентября производились выстрелы. Согласно заключению эксперта, представленные на исследование два пистолета и автомат - это оружие, предназначенное для имитации выстрела из них холостыми патронами.
 
ПроисшествияСамара
 
 
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