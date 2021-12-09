https://ria.ru/20211209/samara-1762905454.html

В Самаре будут судить троих молодых людей за стрельбу в центре города

В Самаре будут судить троих молодых людей за стрельбу в центре города - РИА Новости, 09.12.2021

В Самаре будут судить троих молодых людей за стрельбу в центре города

Железнодорожный суд Самары рассмотрит уголовное дело о хулиганстве в отношении трех молодых людей, устроивших стрельбу в центре города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:26

2021-12-09T12:26

2021-12-09T12:26

происшествия

самара

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САМАРА, 9 дек – РИА Новости. Железнодорожный суд Самары рассмотрит уголовное дело о хулиганстве в отношении трех молодых людей, устроивших стрельбу в центре города, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля автомат и несколько раз выстрелил в воздух. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".По данным ГУМВД по региону, инцидент со стрельбой на улице Некрасовской в Самаре произошел ночью 11 сентября. Через несколько дней полицейские задержали первого участника стрельбы – безработного, ранее не судимого местного жителя. Согласно его показаниям, в тот день он и его друзья решили провести время в развлекательном заведении. Перед тем, как зайти в бар молодые люди решили ради забавы зажечь фейерверки. Когда они закончились, обвиняемый достал из багажника автомат и произвел несколько выстрелов в воздух. Позже полицейские задержали остальных участников стрельбы – ранее не судимых двух студентов самарских вузов."В декабре следственной частью СУ Управления МВД России по городу Самаре расследование уголовного дела окончено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Железнодорожный районный суд города Самары для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в своем поступке молодые люди раскаялись и попросили прощения у жителей Самары, которым доставили беспокойство. В общей сложности, по информации полиции, у молодых людей изъяли три единицы оружия, из которого ночью 11 сентября производились выстрелы. Согласно заключению эксперта, представленные на исследование два пистолета и автомат - это оружие, предназначенное для имитации выстрела из них холостыми патронами.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/samara-1758607677.html

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происшествия, самара