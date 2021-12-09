https://ria.ru/20211209/safronov-1762921876.html

Обвиняемому в госизмене Сафронову начали передавать письма

Обвиняемому в госизмене Сафронову начали передавать письма - РИА Новости, 09.12.2021

Обвиняемому в госизмене Сафронову начали передавать письма

Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, содержащемуся в СИЗО в рамках дела о госизмене, снова начали передавать письма, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:24

2021-12-09T13:24

2021-12-09T13:24

происшествия

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

роскосмос

иван сафронов

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, содержащемуся в СИЗО в рамках дела о госизмене, снова начали передавать письма, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев."Ивану начали выдавать ранее изъятые письма", - сказал собеседник агентства.Адвокат подчеркнул, что Сафронов не получал корреспонденцию с сентября. Тогда следователь запретил обвиняемому получать письма, ссылаясь на 20-ю статью федерального закона N103-ФЗ. Из закона следует, что "письма, содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, выполненные тайнописью, шифром, содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются".Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Расследование этого дела было завершено, защита утверждает, что оно поступит в суд для рассмотрения не раньше весны. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает своё преследование незаконным.

https://ria.ru/20211103/safronov-1757523694.html

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происшествия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, роскосмос, иван сафронов