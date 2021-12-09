https://ria.ru/20211209/saakashvili-1762963624.html

Саакашвили рассказал, кто его освободит

Саакашвили рассказал, кто его освободит - РИА Новости, 09.12.2021

Саакашвили рассказал, кто его освободит

Бывший грузинский президент, глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили считает, что его приезд в Грузию был... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:06

2021-12-09T16:06

2021-12-09T16:06

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Бывший грузинский президент, глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили считает, что его приезд в Грузию был оправдан и дал свои результаты."Результаты даже превзошли мои ожидания. Я получил то, на что рассчитывал. Оппозиция объединилась, выборы были украдены как всегда, но все знают, что оппозиция выиграла все большие города. Ситуация не утихает и мы движемся к победе. Очень много новых людей включилось в политику", - сказал Саакашвили в интервью изданию "Новое время" в письменном виде, текст которого обнародован в четверг.Он также уверен, что сторонники добьются его освобождения из тюрьмы."В мою поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времен борьбы за независимость. Народ меня освободит - вместе с нажимом со стороны Украины и международным сообществом", - добавил Саакашвили.Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211209/saakashvili-1762900315.html

https://ria.ru/20211204/saakashvili-1762174866.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии