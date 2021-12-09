15:38 09.12.2021 (обновлено: 15:41 09.12.2021)
Саакашвили пообещал вернуться на Украину после выхода из тюрьмы
Экс-президент Грузии Саакашвили пообещал вернуться на Украину после выхода из тюрьмы
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии, глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения из тюрьмы намерен вернуться на Украину.
"Как только я смогу путешествовать, я конечно прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня еще больше. Я уже 18 лет своей жизни провел на Украине, но остаюсь грузином и гордым носителем украинского паспорта. Одновременно меня приглашает несколько правительств Средней Азии и Африки помочь им с реформами. Вчера я видел у себя в камере, что премьер-министр Киргизстана публично хвалил "реформы Саакашвили" и пригласил мою группу в Бишкек", - сказал Саакашвили в интервью изданию "Новое время" в письменном виде, текст которого опубликован в четверг.
Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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