https://ria.ru/20211209/saakashvili-1762957621.html

Саакашвили пообещал вернуться на Украину после выхода из тюрьмы

Саакашвили пообещал вернуться на Украину после выхода из тюрьмы - РИА Новости, 09.12.2021

Саакашвили пообещал вернуться на Украину после выхода из тюрьмы

Заключенный бывший президент Грузии, глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения из... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:38

2021-12-09T15:38

2021-12-09T15:41

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задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии, глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения из тюрьмы намерен вернуться на Украину."Как только я смогу путешествовать, я конечно прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня еще больше. Я уже 18 лет своей жизни провел на Украине, но остаюсь грузином и гордым носителем украинского паспорта. Одновременно меня приглашает несколько правительств Средней Азии и Африки помочь им с реформами. Вчера я видел у себя в камере, что премьер-министр Киргизстана публично хвалил "реформы Саакашвили" и пригласил мою группу в Бишкек", - сказал Саакашвили в интервью изданию "Новое время" в письменном виде, текст которого опубликован в четверг.Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html

https://ria.ru/20211112/saakashvili-1758783114.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии