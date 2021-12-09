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Грузинский прокурор рассказал, кто помог Саакашвили выехать с Украины
Грузинский прокурор рассказал, кто помог Саакашвили выехать с Украины - РИА Новости, 09.12.2021
Грузинский прокурор рассказал, кто помог Саакашвили выехать с Украины
Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили, нелегально выезжая с украинской территории, воспользовался... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:04
2021-12-09T12:05
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили, нелегально выезжая с украинской территории, воспользовался помощью некого высокопоставленного чиновника из силовых структур из прежнего украинского правительства, заявил прокурор Леван Вепхвадзе, занимающийся делом о незаконном пересечении политиком границы.Данное дело рассматривается в четверг в Тбилисском городском суде."Детально установлено в том числе и то, кто помогал ему (Саакашвили - ред.) на территории Украины - это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы", - заявил Вепхвадзе журналистам перед началом заседания суда.Имени бывшего чиновника прокурор не назвал.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
12:04 09.12.2021 (обновлено: 12:05 09.12.2021)
 
Грузинский прокурор рассказал, кто помог Саакашвили выехать с Украины

Прокурор Вепхвадзе: выехать с Украины Саакашвили помог экс-чиновник силовых структур

© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
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ТБИЛИСИ, 9 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили, нелегально выезжая с украинской территории, воспользовался помощью некого высокопоставленного чиновника из силовых структур из прежнего украинского правительства, заявил прокурор Леван Вепхвадзе, занимающийся делом о незаконном пересечении политиком границы.
Данное дело рассматривается в четверг в Тбилисском городском суде.
"Детально установлено в том числе и то, кто помогал ему (Саакашвили - ред.) на территории Украины - это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы", - заявил Вепхвадзе журналистам перед началом заседания суда.
Имени бывшего чиновника прокурор не назвал.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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