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Устроившему стрельбу в МФЦ "Рязанское" предъявили обвинение
Устроившему стрельбу в МФЦ "Рязанское" предъявили обвинение - РИА Новости, 09.12.2021
Устроившему стрельбу в МФЦ "Рязанское" предъявили обвинение
Сергею Глазову, устроившему стрельбу в московском МФЦ, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в Пресненском суде столицы. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:31
2021-12-09T15:39
происшествия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
глазов
москва
следственный комитет россии (ск рф)
онк
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сергею Глазову, устроившему стрельбу в московском МФЦ, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в Пресненском суде столицы."Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица; обороте оружия", — сказали в пресс-службе инстанции.Следствие просит арестовать обвиняемого на два месяца, сегодня суд рассмотрит ходатайство.Глазова уже привезли на заседание в автозаке, несколько сотрудников конвоя спешно завели его в здание.Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека — администратор и охранник. Еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали.Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения МВД по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев.Нападавшим оказался 45-летний житель столицы Сергей Глазов. По предварительным данным, он переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, у него с собой было более 20 патронов и нож.Стрелявшего направят на психолого-психиатрическую экспертизу. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии.Глазов в беседе с членами ОНК Москвы заявил, что признает вину, а причиной конфликта назвал нежелание надевать маску в МФЦ. Также в комиссии добавили, что мужчина, по его словам, служил в Службе внешней разведки, его уволили в звании подполковника в 2009 году, сдавать оружие он тогда отказался.
https://ria.ru/20211209/mfts-1762934912.html
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происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, глазов, москва, следственный комитет россии (ск рф), онк, россия
14:31 09.12.2021 (обновлено: 15:39 09.12.2021)
 
Устроившему стрельбу в МФЦ "Рязанское" предъявили обвинение

Устроившему стрельбу в МФЦ "Рязанское" предъявили обвинение по трем статьям

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобили следственного комитета РФ и Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра "Рязанский" в Москве, где произошла стрельба
Автомобили следственного комитета РФ и Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сергею Глазову, устроившему стрельбу в московском МФЦ, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в Пресненском суде столицы.
"Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица; обороте оружия", — сказали в пресс-службе инстанции.
Следствие просит арестовать обвиняемого на два месяца, сегодня суд рассмотрит ходатайство.
Глазова уже привезли на заседание в автозаке, несколько сотрудников конвоя спешно завели его в здание.
Обстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
14:14
Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей
Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека — администратор и охранник. Еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали.
Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения МВД по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев.
Нападавшим оказался 45-летний житель столицы Сергей Глазов. По предварительным данным, он переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, у него с собой было более 20 патронов и нож.
Стрелявшего направят на психолого-психиатрическую экспертизу. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии.
Глазов в беседе с членами ОНК Москвы заявил, что признает вину, а причиной конфликта назвал нежелание надевать маску в МФЦ. Также в комиссии добавили, что мужчина, по его словам, служил в Службе внешней разведки, его уволили в звании подполковника в 2009 году, сдавать оружие он тогда отказался.
Автомобиль Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
11:29
Московский МФЦ, где произошла стрельба, возобновил работу
 
ПроисшествияСтрельба в МФЦ на юго-востоке МосквыГлазовМоскваСледственный комитет России (СК РФ)ОНКРоссия
 
 
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