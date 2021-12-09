https://ria.ru/20211209/ryazanskoe-1762939919.html

Устроившему стрельбу в МФЦ "Рязанское" предъявили обвинение

Устроившему стрельбу в МФЦ "Рязанское" предъявили обвинение - РИА Новости, 09.12.2021

Устроившему стрельбу в МФЦ "Рязанское" предъявили обвинение

Сергею Глазову, устроившему стрельбу в московском МФЦ, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в Пресненском суде столицы. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:31

2021-12-09T14:31

2021-12-09T15:39

происшествия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

глазов

москва

следственный комитет россии (ск рф)

онк

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сергею Глазову, устроившему стрельбу в московском МФЦ, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в Пресненском суде столицы."Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица; обороте оружия", — сказали в пресс-службе инстанции.Следствие просит арестовать обвиняемого на два месяца, сегодня суд рассмотрит ходатайство.Глазова уже привезли на заседание в автозаке, несколько сотрудников конвоя спешно завели его в здание.Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека — администратор и охранник. Еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали.Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения МВД по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев.Нападавшим оказался 45-летний житель столицы Сергей Глазов. По предварительным данным, он переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, у него с собой было более 20 патронов и нож.Стрелявшего направят на психолого-психиатрическую экспертизу. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии.Глазов в беседе с членами ОНК Москвы заявил, что признает вину, а причиной конфликта назвал нежелание надевать маску в МФЦ. Также в комиссии добавили, что мужчина, по его словам, служил в Службе внешней разведки, его уволили в звании подполковника в 2009 году, сдавать оружие он тогда отказался.

https://ria.ru/20211209/mfts-1762934912.html

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происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, глазов, москва, следственный комитет россии (ск рф), онк, россия