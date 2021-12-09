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В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города
В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города - РИА Новости, 09.12.2021
В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города
В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:38
2021-12-09T17:38
2021-12-09T17:38
тверская область
торжок
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект реализуется при поддержке Нового банка развития БРИКС.На совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассматривались варианты обновления комплекса зданий на Тверецкой набережной и территории площади Революции, которые будут реставрированы в рамках реновации исторической части Торжка, в частности Путевого дворца.На Тверецкой набережной планируется открыть музей, где будет воссоздан облик исторического бульвара периода XIX – XX веков, благодаря чему можно будет погрузиться в ту эпоху. В экспозициях будут представлены интерьеры домов различных сословий граждан – мещан, священнослужителей, военных и других.По поручению Рудени, на территории музея будут организованы дополнительные пространства, где люди смогут узнать об истории Торжка и интересных фактах того времени.В настоящее время по комплексу зданий на Тверецкой набережной проводятся научно-проектные работы. Завершить реставрацию на объекте планируется в 2025 году.Во время обсуждения было предложено несколько визуальных решений на площади Революции. Планируется приблизить ее облик к историческому виду – сделать полностью пешеходной, установить фонари, скамейки и козырьки над входами в стилистике XIX-XX веков. В реализации проекта будут использованы архивные данные и исторические фотоматериалы, которые позволят сохранить внешний облик объектов культурного наследия и исторической застройки города, отметили в пресс-службе.
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торжок
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РИА Новости
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торжок, тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости.
В Торжке Тверской области
проведут реновацию исторической части города, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект реализуется при поддержке Нового банка развития БРИКС
.
На совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя
, рассматривались варианты обновления комплекса зданий на Тверецкой набережной и территории площади Революции, которые будут реставрированы в рамках реновации исторической части Торжка, в частности Путевого дворца.
На Тверецкой набережной планируется открыть музей, где будет воссоздан облик исторического бульвара периода XIX – XX веков, благодаря чему можно будет погрузиться в ту эпоху. В экспозициях будут представлены интерьеры домов различных сословий граждан – мещан, священнослужителей, военных и других.
По поручению Рудени, на территории музея будут организованы дополнительные пространства, где люди смогут узнать об истории Торжка и интересных фактах того времени.
В настоящее время по комплексу зданий на Тверецкой набережной проводятся научно-проектные работы. Завершить реставрацию на объекте планируется в 2025 году.
Во время обсуждения было предложено несколько визуальных решений на площади Революции. Планируется приблизить ее облик к историческому виду – сделать полностью пешеходной, установить фонари, скамейки и козырьки над входами в стилистике XIX-XX веков. В реализации проекта будут использованы архивные данные и исторические фотоматериалы, которые позволят сохранить внешний облик объектов культурного наследия и исторической застройки города, отметили в пресс-службе.