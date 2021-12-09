Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211209/renovatsiya-1762988213.html
В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города
В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города - РИА Новости, 09.12.2021
В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города
В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:38
2021-12-09T17:38
тверская область
торжок
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762990142_0:138:1800:1152_1920x0_80_0_0_d4b7cc5932966e20d1037d31392bd95d.jpg
ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект реализуется при поддержке Нового банка развития БРИКС.На совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассматривались варианты обновления комплекса зданий на Тверецкой набережной и территории площади Революции, которые будут реставрированы в рамках реновации исторической части Торжка, в частности Путевого дворца.На Тверецкой набережной планируется открыть музей, где будет воссоздан облик исторического бульвара периода XIX – XX веков, благодаря чему можно будет погрузиться в ту эпоху. В экспозициях будут представлены интерьеры домов различных сословий граждан – мещан, священнослужителей, военных и других.По поручению Рудени, на территории музея будут организованы дополнительные пространства, где люди смогут узнать об истории Торжка и интересных фактах того времени.В настоящее время по комплексу зданий на Тверецкой набережной проводятся научно-проектные работы. Завершить реставрацию на объекте планируется в 2025 году.Во время обсуждения было предложено несколько визуальных решений на площади Революции. Планируется приблизить ее облик к историческому виду – сделать полностью пешеходной, установить фонари, скамейки и козырьки над входами в стилистике XIX-XX веков. В реализации проекта будут использованы архивные данные и исторические фотоматериалы, которые позволят сохранить внешний облик объектов культурного наследия и исторической застройки города, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210826/transport-1747424455.html
торжок
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762990142_341:197:1614:1152_1920x0_80_0_0_9fb522eda6e294e40745a89214f02bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
торжок, тверская область, игорь руденя
17:38 09.12.2021
 

В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Игорь Руденя на совещании
Губернатор Игорь Руденя на совещании - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. В Торжке Тверской области проведут реновацию исторической части города, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект реализуется при поддержке Нового банка развития БРИКС.
На совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассматривались варианты обновления комплекса зданий на Тверецкой набережной и территории площади Революции, которые будут реставрированы в рамках реновации исторической части Торжка, в частности Путевого дворца.
© Правительство Тверской областиПроект реновации исторической части города Торжок Тверской области
Проект реновации исторической части города Торжок Тверской области
© Правительство Тверской области
Проект реновации исторической части города Торжок Тверской области
На Тверецкой набережной планируется открыть музей, где будет воссоздан облик исторического бульвара периода XIX – XX веков, благодаря чему можно будет погрузиться в ту эпоху. В экспозициях будут представлены интерьеры домов различных сословий граждан – мещан, священнослужителей, военных и других.
По поручению Рудени, на территории музея будут организованы дополнительные пространства, где люди смогут узнать об истории Торжка и интересных фактах того времени.
В настоящее время по комплексу зданий на Тверецкой набережной проводятся научно-проектные работы. Завершить реставрацию на объекте планируется в 2025 году.
Во время обсуждения было предложено несколько визуальных решений на площади Революции. Планируется приблизить ее облик к историческому виду – сделать полностью пешеходной, установить фонари, скамейки и козырьки над входами в стилистике XIX-XX веков. В реализации проекта будут использованы архивные данные и исторические фотоматериалы, которые позволят сохранить внешний облик объектов культурного наследия и исторической застройки города, отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 20:47Тверская область
Руденя: новую транспортную модель запустят в Торжке и Торжокском районе
 
Тверская областьТоржокТверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Лента новостейМолния
Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС