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Регионам выделили 29 миллиардов рублей на балансировку бюджетов

Регионам выделили 29 миллиардов рублей на балансировку бюджетов - РИА Новости, 09.12.2021

Регионам выделили 29 миллиардов рублей на балансировку бюджетов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому субъектам РФ выделят еще 29,3 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:16

2021-12-09T10:16

2021-12-09T10:16

экономика

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому субъектам РФ выделят еще 29,3 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности бюджетов, сообщает пресс-служба кабмина."Российские регионы получат из федерального бюджета еще 29,3 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В понедельник на совещании, посвящённом социально-экономическому региональному развитию и вопросам ипотеки, Мишустин сообщил, что правительство выделило на сбалансированность бюджетов почти 30 миллиардов рублей для 45 субъектов РФ. По его словам, за счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы и ряд социально значимых и первоочередных мероприятий.

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экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия