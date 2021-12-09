https://ria.ru/20211209/reagenty-1762933561.html

Около пяти тысяч контейнеров с реагентами установлено в Москве

Около пяти тысяч контейнеров с реагентами установлено в Москве - РИА Новости, 09.12.2021

Около пяти тысяч контейнеров с реагентами установлено в Москве

Контейнеры с противогололедными материалами впервые поставили на остановках транспорта в Москве, всего их в городе около 5 тысяч, ими могут воспользоваться, в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:22

2021-12-09T14:22

2021-12-09T19:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контейнеры с противогололедными материалами впервые поставили на остановках транспорта в Москве, всего их в городе около 5 тысяч, ими могут воспользоваться, в том числе, сами москвичи, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в случае если человеку нужно будет оперативно расчистить дорогу, например, для своей машины, он тоже может воспользоваться этими материалами."Что касается того, может ли воспользоваться любой гражданин, то любой может воспользоваться, там же есть и совочек, если надо будет. Мы это делаем для удобства и создания нормального движения внутри городского пространства", - сказал Бирюков.

https://realty.ria.ru/20211110/dorogi-1758350032.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы