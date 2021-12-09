Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211209/reagenty-1762933561.html
Около пяти тысяч контейнеров с реагентами установлено в Москве
Около пяти тысяч контейнеров с реагентами установлено в Москве - РИА Новости, 09.12.2021
Около пяти тысяч контейнеров с реагентами установлено в Москве
Контейнеры с противогололедными материалами впервые поставили на остановках транспорта в Москве, всего их в городе около 5 тысяч, ими могут воспользоваться, в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:22
2021-12-09T19:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762937179_0:0:1408:792_1920x0_80_0_0_eaf5d97c927a101816d6123575a8e536.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контейнеры с противогололедными материалами впервые поставили на остановках транспорта в Москве, всего их в городе около 5 тысяч, ими могут воспользоваться, в том числе, сами москвичи, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в случае если человеку нужно будет оперативно расчистить дорогу, например, для своей машины, он тоже может воспользоваться этими материалами."Что касается того, может ли воспользоваться любой гражданин, то любой может воспользоваться, там же есть и совочек, если надо будет. Мы это делаем для удобства и создания нормального движения внутри городского пространства", - сказал Бирюков.
https://realty.ria.ru/20211110/dorogi-1758350032.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762937179_153:0:1209:792_1920x0_80_0_0_2085d81427ac39ee341529e38527c6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
14:22 09.12.2021 (обновлено: 19:44 09.12.2021)
 

Около пяти тысяч контейнеров с реагентами установлено в Москве

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Контейнер с противогололедной смесью в Москве
Контейнер с противогололедной смесью в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контейнеры с противогололедными материалами впервые поставили на остановках транспорта в Москве, всего их в городе около 5 тысяч, ими могут воспользоваться, в том числе, сами москвичи, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Таких контейнеров около 5 тысяч, они, правда, уже не первый год, а пятый год (стоят), но на остановках они впервые появились. Это сделано для того, чтобы в случае каких-то природных катаклизмов, таких как ледяные дожди, обледенения, что в последнее время довольно часто, чтобы можно было быстро, оперативно обработать остановочные пункты, остановки общественного транспорта, пешеходные маршруты", - сообщил Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, для чего на остановках появились оранжевые контейнеры с противогололедными материалами.
По его словам, в случае если человеку нужно будет оперативно расчистить дорогу, например, для своей машины, он тоже может воспользоваться этими материалами.
"Что касается того, может ли воспользоваться любой гражданин, то любой может воспользоваться, там же есть и совочек, если надо будет. Мы это делаем для удобства и создания нормального движения внутри городского пространства", - сказал Бирюков.
Техника коммунальных служб обрабатывает противоледными реагентами дорогу в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 10:57Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Немертвый сезон: пять наивных вопросов про ремонт дорог зимой
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Лента новостейМолния
Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС