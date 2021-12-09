14:22 09.12.2021 (обновлено: 19:44 09.12.2021)
Около пяти тысяч контейнеров с реагентами установлено в Москве
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Контейнер с противогололедной смесью в Москве
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контейнеры с противогололедными материалами впервые поставили на остановках транспорта в Москве, всего их в городе около 5 тысяч, ими могут воспользоваться, в том числе, сами москвичи, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Таких контейнеров около 5 тысяч, они, правда, уже не первый год, а пятый год (стоят), но на остановках они впервые появились. Это сделано для того, чтобы в случае каких-то природных катаклизмов, таких как ледяные дожди, обледенения, что в последнее время довольно часто, чтобы можно было быстро, оперативно обработать остановочные пункты, остановки общественного транспорта, пешеходные маршруты", - сообщил Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, для чего на остановках появились оранжевые контейнеры с противогололедными материалами.
По его словам, в случае если человеку нужно будет оперативно расчистить дорогу, например, для своей машины, он тоже может воспользоваться этими материалами.
"Что касается того, может ли воспользоваться любой гражданин, то любой может воспользоваться, там же есть и совочек, если надо будет. Мы это делаем для удобства и создания нормального движения внутри городского пространства", - сказал Бирюков.