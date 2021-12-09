https://ria.ru/20211209/reabilitatsiya-1762942761.html

В Ставрополье прошли реабилитацию после COVID-19 более 80 тысяч человек

В Ставрополье прошли реабилитацию после COVID-19 более 80 тысяч человек - РИА Новости, 09.12.2021

В Ставрополье прошли реабилитацию после COVID-19 более 80 тысяч человек

В санаториях Ставропольского края за время пандемии после лечения от COVID-19 прошли реабилитацию около 83 тысяч человек, порядка 100 санаториев имеют... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:39

2021-12-09T14:39

2021-12-09T14:39

ставропольский край

общество

здоровье - общество

владимир владимиров

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В санаториях Ставропольского края за время пандемии после лечения от COVID-19 прошли реабилитацию около 83 тысяч человек, порядка 100 санаториев имеют собственную реабилитационную программу, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости.Он также сообщил, что в Ставрополье поступила первая партия из 100 кислородных концентраторов. Оборудование приобретено за счет регионального бюджета, оно поможет создать кислородные точки медучреждениях, где нет централизованной подачи кислорода пациентам.

https://ria.ru/20210722/reabilitatsiya-1742385690.html

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общество, здоровье - общество, владимир владимиров, коронавирус в россии