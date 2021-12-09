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Ставропольский край
https://ria.ru/20211209/reabilitatsiya-1762942761.html
В Ставрополье прошли реабилитацию после COVID-19 более 80 тысяч человек
В Ставрополье прошли реабилитацию после COVID-19 более 80 тысяч человек - РИА Новости, 09.12.2021
В Ставрополье прошли реабилитацию после COVID-19 более 80 тысяч человек
В санаториях Ставропольского края за время пандемии после лечения от COVID-19 прошли реабилитацию около 83 тысяч человек, порядка 100 санаториев имеют... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:39
2021-12-09T14:39
ставропольский край
общество
здоровье - общество
владимир владимиров
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В санаториях Ставропольского края за время пандемии после лечения от COVID-19 прошли реабилитацию около 83 тысяч человек, порядка 100 санаториев имеют собственную реабилитационную программу, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости.Он также сообщил, что в Ставрополье поступила первая партия из 100 кислородных концентраторов. Оборудование приобретено за счет регионального бюджета, оно поможет создать кислородные точки медучреждениях, где нет централизованной подачи кислорода пациентам.
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общество, здоровье - общество, владимир владимиров, коронавирус в россии
14:39 09.12.2021
 

В Ставрополье прошли реабилитацию после COVID-19 более 80 тысяч человек

© РИА Новости . Денис АбрамовПациенты принимают лечебные ингаляции в рамках программы реабилитации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в санатории "Здоровье" в Железноводске
Пациенты принимают лечебные ингаляции в рамках программы реабилитации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в санатории Здоровье в Железноводске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В санаториях Ставропольского края за время пандемии после лечения от COVID-19 прошли реабилитацию около 83 тысяч человек, порядка 100 санаториев имеют собственную реабилитационную программу, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости.
"Порядка 86 процентов персонала санаториев Ставрополья привиты вакцинами от коронавируса. Около 100 санаториев работают по собственным реабилитационным программам, которые помогают улучшить фибру легких и помочь быстрому восстановлению после COVID-19. Для полноценной реабилитации есть все необходимое – от барокамеры до соляной пещеры, все то, что необходимо для полного восстановления легких", - сказал Владимиров.
Он также сообщил, что в Ставрополье поступила первая партия из 100 кислородных концентраторов. Оборудование приобретено за счет регионального бюджета, оно поможет создать кислородные точки медучреждениях, где нет централизованной подачи кислорода пациентам.
"Когда в наш край пришел коронавирус, медицинские учреждения столкнулись с нехваткой кислородных точек. Концентраторы позволяют оборудовать их даже там, где отсутствует централизованная подача кислорода. Это серьезно расширяет возможности медиков для спасения жизни людей", - отметил Владимиров.
Женщины проходят ингаляции кислородом в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории имени Кирова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 15:07Ставропольский край
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Ставропольский крайОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир ВладимировКоронавирус в России
 
 
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