В Ставрополье прошли реабилитацию после COVID-19 более 80 тысяч человек
© РИА Новости . Денис АбрамовПациенты принимают лечебные ингаляции в рамках программы реабилитации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в санатории "Здоровье" в Железноводске
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В санаториях Ставропольского края за время пандемии после лечения от COVID-19 прошли реабилитацию около 83 тысяч человек, порядка 100 санаториев имеют собственную реабилитационную программу, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости.
"Порядка 86 процентов персонала санаториев Ставрополья привиты вакцинами от коронавируса. Около 100 санаториев работают по собственным реабилитационным программам, которые помогают улучшить фибру легких и помочь быстрому восстановлению после COVID-19. Для полноценной реабилитации есть все необходимое – от барокамеры до соляной пещеры, все то, что необходимо для полного восстановления легких", - сказал Владимиров.
Он также сообщил, что в Ставрополье поступила первая партия из 100 кислородных концентраторов. Оборудование приобретено за счет регионального бюджета, оно поможет создать кислородные точки медучреждениях, где нет централизованной подачи кислорода пациентам.
"Когда в наш край пришел коронавирус, медицинские учреждения столкнулись с нехваткой кислородных точек. Концентраторы позволяют оборудовать их даже там, где отсутствует централизованная подача кислорода. Это серьезно расширяет возможности медиков для спасения жизни людей", - отметил Владимиров.